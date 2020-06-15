Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

27 Mart'tan bu yana ülkesinde bulunan Sırp antrenör Obradovic, Fenerbahçe Başkana Ali Koç ile görüşmek için İstanbul'a geldi. Tecrübeli hocanın sarı-lacivertli ekipte kalıp kalmayacağının yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanacağı ifade edildi.