27 Mart'tan bu yana ülkesinde bulunan Sırp antrenör Obradovic, Fenerbahçe Başkana Ali Koç ile görüşmek için İstanbul'a geldi. Tecrübeli hocanın sarı-lacivertli ekipte kalıp kalmayacağının yapılacak görüşmelerin ardından netlik kazanacağı ifade edildi.
Obradovic, Fenerbahçe Beko ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi
15.06.2020 - 16:56 | Son Güncelleme: 15.06.2020 - 16:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Koronavirüs salgını nedeniyle Belgrad'a giden Fenerbahçe Beko Başantrenörü Obradovic, bugün İstanbul'a geldi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Zeljko Obradovic,
711172 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/711172.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TRABZONSPOR A.Ş.
27
16
8
3
33
56
02
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
27
16
8
3
27
56
03
GALATASARAY A.Ş.
27
14
8
5
22
50
04
DEMİR GRUP SİVASSPOR
26
14
7
5
18
49
05
BEŞİKTAŞ A.Ş.
27
13
5
9
7
44
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
27
12
7
8
17
43
07
FENERBAHÇE A.Ş.
27
12
7
8
13
43
08
GÖZTEPE A.Ş.
27
10
7
10
-1
37
09
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
27
8
9
10
-5
33
10
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
27
8
9
10
-13
33
11
YUKATEL DENİZLİSPOR
26
8
7
11
-8
31
12
GENÇLERBİRLİĞİ
27
8
7
12
-10
31
13
KASIMPAŞA A.Ş.
27
8
5
14
-11
29
14
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
27
8
4
15
-16
28
15
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
27
5
11
11
-13
26
16
BTC TURK YENİ MALATYASPOR
27
6
7
14
-3
25
17
MKE ANKARAGÜCÜ
27
5
9
13
-22
24
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
27
5
7
15
-35
22
Süper Lig Fikstür
27.Hafta Maçları
12.06.2020 21:00
Göztepe 1 - 3 Trabzonspor
12.06.2020 21:00
Fenerbahçe 2 - 1 Hes Kablo Kayserispor
13.06.2020 18:30
Başakşehir 2 - 0 Alanyaspor
13.06.2020 21:00
Beşiktaş 1 - 2 Fraport-tav Antalyaspor
13.06.2020 21:00
Yeni Malatyaspor 1 - 2 Kasimpaşa
14.06.2020 18:30
Gençlerbirliği 2 - 1 Konyaspor
14.06.2020 21:00
Rizespor 2 - 0 Galatasaray
14.06.2020 21:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 1 - 1 Ankaragücü
15.06.2020 21:00
Sivasspor - Denizlispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
HATAYSPOR
28
15
8
5
15
53
02
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
28
13
8
7
8
47
03
BURSASPOR
28
14
7
7
8
46
04
ADANA DEMİRSPOR
28
12
9
7
20
45
05
AKHİSARSPOR
28
12
9
7
5
45
06
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
28
11
10
7
6
43
07
ALTAY
28
11
10
7
6
43
08
CESAR GRUP ÜMRANİYESPOR
28
11
7
10
0
40
09
GİRESUNSPOR
27
10
8
9
-3
38
10
KEÇİÖRENGÜCÜ
28
8
11
9
-1
35
11
EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR
28
8
11
9
-3
35
12
EKOL GÖZ MENEMENSPOR
28
9
8
11
-6
35
13
İSTANBULSPOR A.Ş.
27
7
12
8
4
33
14
ALTINORDU
28
7
10
11
-7
31
15
BOLUSPOR
28
4
13
11
-12
25
16
OSMANLISPOR FUTBOL KULÜBÜ
28
6
9
13
-10
24
17
ADANASPOR A.Ş.
28
3
11
14
-16
20
18
ESKİŞEHİRSPOR
28
7
5
16
-14
11
PTT 1. Lig Fikstür
28.Hafta Maçları
14.03.2020 16:30
Karagümrük 2 - 2 Altay
14.03.2020 19:00
Bursaspor 1 - 1 Boluspor
15.03.2020 14:00
Hatayspor 2 - 0 ümraniyespor
15.03.2020 16:30
Adanaspor 1 - 1 Keçiörengücü
15.03.2020 16:30
Menemenspor 2 - 2 Istanbulspor
15.03.2020 19:00
Osmanlispor 1 - 1 Giresunspor
15.03.2020 19:00
Akhisarspor 0 - 0 Erzurumspor
16.03.2020 19:00
Altinordu 1 - 1 Ekol Hastanesi Balikesirspor
16.03.2020 19:00
Eskişehirspor 1 - 4 Adana Demirspor