Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Bir tarafta can derdindeki Ankaragücü, diğer yanda şampiyonluk hesabı yapan Medipol Başakşehir. İki takım Ankara’da Eryaman Stadı’nda karşılaştı. Baştan sona yüksek bir tempo vardı. Maça iyi başlayan ev sahibi Lobzhanidze’nin ceza sahasında Skrtel tarafından düşürülmesiyle penaltı kazandı, atışı Gerson Rodrigues kullandı: 1-0. Golden sonra da ataklarını sürdüren Mustafa Reşit Akçay'ın öğrencileri 22'inci dakikada kazanılan bir duran topun ardından ikinci golü bulsa da VAR incelemesi sonrasında Lukasik’in ofsayt pozisyonunda olduğu görüldü. 35'te skoru eşitlemeye yaklaşan Başakşehir'de Aleksic'in yakın mesafeden şutunda kaleci Ricardo gole izin vermedi.

> Robinho etkisi

İkinci yarıya da etkili başlayan Başakşehir'di. Özellikle 56'da Demba Ba’nın yerine Robinho’nun girmesi maçın seyrini değiştirdi. 59'da soldan ceza sahasına sokulan Robinho'nun şutu kaleciden sekerken, pozisyonu iyi takip eden Aleksic skoru dengeledi: 1-1. Bu golün ardından rahatlayan ve baskısını artıran Başakşehir', 73’te A.Gücü’nün el itirazında bulunduğu pozisyonda Aleksic'in pasıyla ceza yayının hemen üstünde topla buluşan Edin Visca ile galibiyete uzandı. Sonrasında skor ve oyun üstünlüğünü eline alan Okan Buruk’un öğrencileri rakibine pozisyon şansı vermedi. Zorlu deplasmandan kayıpsız ayrılan Başakşehir maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu.

Yok artık! Ba’ya su şişesi

Okan Buruk: Hep üstün olan taraf bizdik. Oyuncularıma sakin ve sabırlı olmalarını, iki gol bulabileceğimizi söyledim. Öyle de oldu. Gidişattan memnunum. Galatasaray’ı da yenmek istiyoruz.

AleksIc: Galip geldiğimiz için ve gol atarak katkıda bulunduğum için çok mutluyum.

Epureanu: Geçen sezon 8 puan avantajımız olmasına rağmen kaybetmiştik çok dikkatli olmalıyız.

Skrtel cezalı

Başakşehir, Başkent deplasmanında ciddi bir kayıp verdi. Kart sınırında olan savunmanın kilit ismi Skrtel, hem penaltı yaptırdı hem de cezalı duruma düştü. Slovak oyuncu, G.Saray maçında forma giyemeyecek. A.Gücü’nde de Lukasik ve Kitsiou, Trabzonspor’a karşı sarı kart cezalısı.