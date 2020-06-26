Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’un golcü oyuncusu Alexander Sörloth, Süper Lig’deki sessizliğini bozmak istiyor. Süper Lig’in 28. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynanan maçta asist yapmasına rağmen meşin yuvarlağı rakip kaleye gönderemeyen Norveçli yıldız futbolcu, altı maça çıkan gol hasretini sona erdirmek için çok istekli. Teknik direktör Hüseyin Çimşir ile dünkü idmanda bir görüşme gerçekleştiren Sörloth “Sezon başındaki gibi rahat değilim. Rakipler artık bana ekstra önlem alıyor, bu da performansıma yansıyor. Bir an önce ben de eski hâlime dönmek istiyorum. Ankaragücü maçında gol atacağıma inanıyorum” dedi.

> Çimşir’den terapi

Sörloth’a rahat olmasını söyleyen Çimşir “Gol atıp atmaman ikinci planda kalıyor. Sen takım için elinden geleni yapıyorsun. Bizim için önemli olan bu. Gollerine nasıl olsa devam edersin. Bundan şüphemiz yok” şeklinde karşılık verdi. Sörloth’un, rakip savunmacıların kendisine daha fazla önlem alması yüzünden üretken olamadığı şeklindeki isyanına da değinen genç teknik adam “Senin performansını artırmak için formül bulmak bizim işimiz. Bırak rakipler sana daha fazla markaj yapsın. Sen baskı altında oynamaya alıştıkça bizim için çok daha faydalı olacaksın” diyerek oyuncusuna güven aşıladı.

Başkanlar PFDK'lık

Hafta başında oynanan Alanyaspor-Trabzonspor maçı başkanların kavgasına sahne olmuştu. Birbirlerine stat içinde sözlü sataşmada bulunan, sonrasında da televizyonlara sert açıklamalar yapan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile Alanya Başkanı Hasan Çavuşoğlu tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi. Ayrıca Trabzonsporlu yöneticiler Ertuğrul Doğan, Yusuf Hayırlıoğlu ve Emin Kahraman ile Alanya yöneticileri Fatih Göçmenoğulları, Muhammet Abdulkadir Ak da disipline gönderildi.

Bir kaleci daha!

∂ Trabzonspor uzun süredir görüşmelerde bulunduğu Altınordu’nun millî kalecisi Muhammet Taha Tepe için 310 bin avro karşılığında anlaşmaya vardı. Bordo-mavililer daha önce Altınordu’dan Salih Kavrazlı, Atakan Gündüz ve Erce Kardeşler’i transfer etmişti.