Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’un haziran ayı Divan Genel Kurulu, dün Mehmet Ali Yılmaz Tesislerinde gerçekleştirildi. Başkan Ahmet Ağaoğlu, hem taraftarlarına hem de futbol camiasına önemli mesajlar verdi. İşte Ağaoğlu’nun açıklamaları: “Devamlı zirveye oynayan bir Trabzonspor için süreç başlamıştır. Trabzonspor bu sene de dâhil olmak üzere hem kupada hem ligde hem de önümüzdeki yıllarda bu zirve mücadelesini sürekli hâle getirebilecek bir yapıya, her şey dört dörtlük olmasa da yüzde 90 oranında oturmuş durumdadır. Trabzonspor bizim için candan ötedir. 40 yıllık süreç içerisinde üç kupada hedefe yürüyoruz, heyecanlıyız. Başarıya yürümemiz birilerini rahatsız etti…”

> Üzerimize oynadılar

“Herkesin gözü üzerimizde. Çok erken ayağımızın takılması bekleniyordu, bunu futbolcularımız üzerinden yapmaya çalışıyorlardı. Teknik heyet üzerinden yapmaya çalıştılar, farklı unsurları devreye sokarak yapmaya çalıştılar. Trabzonspor’un bileğinin gücüyle, kendi doğrularıyla, ahlaki değerlerle, futbolun ve sporun doğrularıyla bu noktaya geldiği ve başarıya doğru yürüdüğü gerçeği de doğal olarak birtakım kesimleri rahatsız etti. Bir kulüp düşünün ki 16,5 milyon avroluk bütçesiyle kendisinden beş altı kat fazla bütçelerle oluşan takımlardan çok daha başarılı bir konumda. Eğer oralarda olsaydım bunlardan ben de rahatsızlık duyardım…”

Olaylar bizi kamçıladı

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor maçı sonrasındaki gerginlikler için “Bu olaylar bizi daha da motive etti, kamçıladı. Oyuncuların morali yerinde” dedi.