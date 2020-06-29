Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sezonda çok farklı bir kadro yapılanması içinde olan Fenerbahçe’de hareketlilik var. Sivasspor ile mukavelesi bitecek Mert Hakan Yandaş’ın işini bitiren sarı-lacivertliler hem dış piyasada hem de içeride taarruz hâlinde. Ali Koç yönetimi, Bundesliga’da küme düşen Fortuna Düsseldorf’ta forma giyen forvet Kenan Karaman ve sağ bek-stoper Kaan Ayhan’ı transfer etmek için girişimlere başladı. Millî oyuncu, Kenan Karaman’ın sözleşmesinde kulübü küme düştüğü için 2 milyon avro çıkış maddesi bulunuyor. Yönetim, Kaan Ayhan’ı da buna yakın bir bonservis bedeliyle almayı hesaplıyor. İki oyuncuyu ikna için de Emre Belözoğlu’nun devrede olduğu belirtiliyor.

Novak ile 3 yıl

İç piyasada ise bir süredir gündemde olan Trabzonsporlu Filip Novak olayında mutlu son var. Yönetim sezon sonu mukavelesi bitecek Çekyalı yıldız ile söz kesti. 30 yaşındaki oyuncuyla 1,4 milyon avro yıllık ücretten 3 artı 1 senelik mukavele yapılacak. İşin perde arkasında ise Trabzonspor’un da Novak’ı takımda tutmak için önerdiği yıllık ücreti 1,2 milyon avroya çıkardığı, ancak oyuncunun eşinin Trabzon’dan ayrılmak istediği ifade edildi. Bu arada iç transferde yönetimin başını ağrıtacak gelişme Zanka olayı. F. Düsseldorf’ta kiralık forma giyen Danimarkalı stoper geri dönecek. 1,7 milyon avro kazanan Zanka’nın iki yıl daha mukavelesi bulunuyor.

Kadıköy’de bırakmıyor

∂ Fenerbahçe, maçlarını oynadığı Ülker Stadı’nda yenik duruma düştüğü müsabakalarda önemli geri dönüşlere imza attı. Sarı-lacivertli ekip, evinde bu sezon 8 defa mağlup duruma düşmesine rağmen sadece 2 kez sahadan boynu bükük ayrıldı. Söz konusu müsabakaların 4’ünü kazanmayı bilen Fenerbahçe, 2 kez de beraberlik yaşadı. Sahasında Ankaragücü, Gençlerbirliği, Kayserispor ve Yeni Malatyaspor’u geriye düşmesine rağmen yenmeyi başaran Fener, Alanyaspor ve Denizlispor’a puan bıraktı. Sarı-lacivertliler, Antalyaspor ve Galatasaray’a ise mağlup oldu.