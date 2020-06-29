Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Gelecek sezon kadrosunu gençleştirecek olan ve Gökhan Gönül'e alternatif arayan Beşiktaş, uzun süredir peşinde olduğu Kerim Alıcı için harekete geçti. Altınordu'nun 23 yaşındaki sağ bekini kadrosuna katmak isteyen siyah-beyazlılara İzmir'den olumlu haber geldi. Beşiktaş'ın ilgisine daha fazla direnemeyen Altınordu Kulübü Başkanı Seyit Mehmet Özkan, transfer görüşmeleri gerçekleştirebileceklerinin haberini gönderdi

Barış'ın ikiz kardeşi

Futbol AŞ Başkanı Erdal Torunoğulları bu çağrı üzerine transferi bitirmek için dün İzmir'e hareket etti. F.Bahçe'den Westerlo'ya kiralanan Barış Alıcı'nın ikiz kardeşi olan 23 yaşındaki Kerim'in kulübüyle bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Genç oyuncu için şu anda en ciddi talip durumunda olan Beşiktaş'ın transferi bitirmesine kesin gözüyle bakılıyor. Sergen Yalçın'ın da Kerim'i çok istediği öğrenildi.