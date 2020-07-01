Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan ve başkanlar arasında gerginliklerin yaşandığı Alanyaspor-Trabzonspor maçı için cezalar açıklandı. PFDK, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na 15 gün hak mahrumiyeti ve 55 bin 500 lira para cezası verdi. Alanya Başkanı Hasan Çavuşoğlu da 7 gün hak mahrumiyeti aldı. PFDK Ağaoğlu'na verdiği cezada 'tahrik' unsurunu dikkate aldı. Futbol Disiplin Talimatı'nın 12 ve 13. maddelerini uyguladı. Böylece Başkan daha büyük bir cezadan kurtuldu.

> Terim'den tepki

Cezalar açıklandıktan sonra bu hafta sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak olan G.Saray'ın teknik direktörü Fatih Terim'den ilginç bir Tweet geldi. Tecrübeli çalıştırıcı paylaşımında, "Organize ve profesyonelce başlayıp, ZORLU geçen bir sezonu, ADALET arayarak bitiriyoruz. Hakkımızda hayırlısı..." ifadelerini kullandı. Fatih Hoca, önceki aylarda da sosyal medya hesabından, "Anlaşıldı ikinci yarı çok zorlu geçecek" açıklamasını yapmıştı.

Savaşıp kazanacağız

Trabzonspor Kaptanı Jose Sosa takım arkadaşlarıyla bir toplantı yaptı ve moral verdi. Arjantinli yıldız, "Galatasaray maçı sezon finali. Sonuna kadar savaşıp bu maçı kazanacağız. Büyük takımlar böyle zor maçlarda ortaya çıkar. Biz de iyi bir takımız. Ligde şampiyonluğu en fazla hak eden de biziz. Başakşehir mutlaka puan kaybedecektir" sözlerini kullandı.

Ekuban yetişiyor

Trabzonspor'da moraller yükseldi. Sakat oyuncular Ekuban, Nwakaeme ve Abdülkadir Parmak dün takımla idmana çıktı. Ekuban ve Parmak'ın G.Saray maçında oynayacak duruma geldiği, Nwakaeme'nin ise durumunun maç saatinde belli olacağı öğrenildi. Bordo-mavililer kuvvet ağırlıklı bir idman yaptı, ayak tenisi oynadı.