Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonluk hasretini bu sezon bitirmek isteyen Trabzonspor tamamen Galatasaray maçına odaklandı. Bordo-mavililerin bu hayalini gerçeğe dönüştürmesi için İstanbul’dan zaferle ayrılması şart. Mutlu sona bu kadar yakın oldukları bir dönemde en küçük bir hatanın hayallerini altüst edeceğini söyleyen teknik direktör Hüseyin Çimşir, zaferin şifrelerini verdi. Oyuncularıyla bir toplantı yapan genç teknik adam “Her şeyden önce saha içinde sakin kalmalıyız. Hakem hatalarından bu sezon en çok canı yanan biziz. Rakip oyuncuların tahriklerine kapılmamalıyız. Rakiple ve hakemle tartışmaya girmek yasak” dedi.

> Ligin en iyisi biziz

Galatasaray’ın savunmada sıkıntılı olduğunu belirten Hüseyin Çimşir, “Hem hızlı hem de yetenekli oyunculara sahibiz. Ligin en iyisiyiz. Kendi oyunumuzu sahaya yansıtırsak bizi kimsenin yenemeyeceğini aklımızdan çıkarmamalıyız. Şampiyonluk yolunda belki de en önemli maça çıkacağız. Durmadan mücadele etmeli, sahada yardımlaşmalıyız” dedi. Son haftalarda yaşadıkları puan kaybını ‘yol kazası’ olarak gördüğünü de ifade eden Çimşir “Son düdük çalmadan maçın bitmediğini en acı yaşayan biziz” diye konuştu.

Bileği bükülmüyor

Trabzonspor’un, teknik direktör Hüseyin Çimşir yönetiminde 12 lig maçında boynu bükülmedi. Bordo-mavililer, 12 karşılaşmanın yedisinde sahadan galibiyetle ayrılırken beş maçta da berabere kalarak 26 puan topladı. Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 2,16 puan ortalamasıyla maçlarını oynadı.

HEM KUPA HEM TAÇ

Sörloth çifte unvan istiyor

∂ Trabzonspor’un yıldız golcüsü Alexander Sörloth, sezonu çifte apoletle kapatmak istiyor. Takımı şampiyonluğa ulaşırken kendisinin de krallık tacını takmak istediğini dile getiren Norveçli “Galatasaray maçında zaferi getiren golü atmayı çok isterim” diye konuştu. Sörloth 20 golle krallık yarışında önde bulunuyor.