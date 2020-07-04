Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’ın devre arasında kiraladığı Onyekuru’yu geçtiğimiz gün kulübü Monaco apar topar geri çağırmıştı. Fransa’da liglerin tescil edilmesini fırsata çevirmek isteyen Fransız ekibinin Trabzonspor maçına saatler kala yaptığı bu hamle sarı-kırmızılıları âdeta şoke etti. Ligin geri kalan beş haftasında sıralamayı en iyi yerde tamamlamak isteyen Aslan, yıldız oyuncusunu iki hafta boyunca antrenmanlara çıkarmadı. Monaco ile görüşmeler başlayınca olayın perde arkasında yatan gerçekler ortaya çıktı. Koronavirüs salgını sonrası maddi zorluk içine giren Monaco daha önce 23 yaşındaki Nijeryalı kanat oyuncusunu satacağını açıklamıştı. Bu süreçte Nijeryalı oyuncuya Galatasaray dışında hiçbir ciddi bir talip çıkmayınca Monaco durumu fırsata çevirmek istedi ve Onyekuru’yu geri çağırma kozunu oynadı.

> Bugün ayrılıyor

Sarı-kırmızılı yöneticilere gelen cevap ise her şeyi açıklar nitelikteydi. Dün bütün gün süren pazarlıklarda Fransız ekibi, ‘’Onyekuru’nun kalmasını istiyorsanız satın almalısınız. Bonservis bedeli 10 milyon avro. Aksi takdirde sezon başı hazırlıkları için geri gelmeli" dedi. Kıran kırana geçen pazarlıklarda Galatasaray'ın "Bir sene daha kiralayalım ve zorunlu alma maddesi koyarak önümüzdeki sezon bonservisini alalım" teklifine de Monaco tarafı sıcak bakmayıp 10 milyon avroda diretince görüşmeler tıkandı ve Onyekuru sarı-kırmızılılara zorunlu olarak veda etti. 23 yaşındaki yıldız oyuncunun bugün İstanbul’dan ayrılacağı öğrenilirken, sakatlıklar yüzünden sıkıntılı günler geçiren Galatasaray ligin geri kalanında en önemli kozlarından birinden daha oldu.

Youcef Belaili Aslan’a doğru

Sarı-kırmızılılar sahada Devler Ligi hedefini kovalarken yönetim de masada yeni sezonun kadro planlamasını ve çalışmasını yapıyor. İsviçre basını el-Ehli’de forma giyen Youcef Belaili’nin Galatasaray’a transfer olmak üzere olduğunu yazdı. 2021’de sözleşmesi bitecek olan 28 yaşındaki hücum oyuncusunun el-Ehli’de mutsuz olduğu ve menajeri vasıtasıyla sarı-kırmızılılarla temasa geçtiği, anlaşmanın da yakın olduğu ifade edildi.

Marcao’dan iyi haber

Koronavirüs salgını sonrası liglerin başlamasına sayılı günler kala sakatlanarak kritik maçlar kaçıran Marcao’dan, Trabzon maçı öncesi iyi haber geldi. Galatasaray’da dün yapılan antrenmanda sağlık ekibinin gözetiminde kendini sınayan Brezilyalı stoper hiçbir ağrı hissetmeyince çalışmanın tamamına takımla beraber katıldı. Trabzonspor maçı öncesinde son kararı teknik direktör Fatih Terim verecek.