Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlk yarıyı lider bitiren Sivasspor, Kasımpaşa ile İstanbul’da golsüz berabere kalırken, pandemi arasından sonra üst üste yaşadığı puan kayıplarıyla şampiyonluk hayallerini bir başka bahara bıraktı. Son üç maçında bir mağlubiyet, iki beraberlikle 7 puan kaybeden Yiğidolar, bitime dört hafta kala lider Başakşehir’in 9 puan gerisine düştü. Fuat Çapa ile müthiş bir ivme yakalayan Kasımpaşa’nın da beş maçlık galibiyet serisi dün sona erdi. Oldukça çekişmeli geçen mücadelenin 62. dakikasında Hadergjonaj ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve Kasımpaşa mücadeleyi 10 kişi tamamladı. 0-0’lık sonuçla Sivasspor puanını 54’e, Kasımpaşa ise 36’ya çıkardı.