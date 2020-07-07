Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe ile Trabzonspor arasındaki rekabet transfer kulvarında da kıyasıya devam ediyor. Gölcükspor’dan genç yetenek İsmail Yüksek transferinde bordo-mavililere çalım atan sarı-lacivertliler, Sinan Gümüş için de Karadeniz ekibiyle yarışıyor. Bonservisi İtalyan ekibi Genoa’da olan 26 yaşındaki eski Galatasaraylının İstanbul’a geri dönmek istemesi Fenerbahçe’nin elini güçlendiriyor. Trabzonspor’un Genoa’yla görüştüğü ancak Emre Belözoğlu’nun temas kurduğu Sinan Gümüş’ün kariyerine İstanbul’da devam etmek istediği öğrenildi. Fenerbahçe, Genoa’ya kiralık teklifi yapmaya hazırlanıyor.

> Umut’tan yeşil ışık

Sol bek arayışlarında ise yerli bir isim öne çıkmış durumda. Sözleşmesi bitecek Hasan Ali Kaldırım’ın durumu henüz netlik kazanmazken, sarı-lacivertlilerin Caner Erkin ve Filip Novak’tan sonra Umut Meraş’ı da takibe aldığı belirtildi. Fransa Ligue 2 takımlarından Le Havre’de forma giyen 24 yaşındaki millî oyuncu için de satın alma opsiyonlu kiralama formülü düşünülüyor. Sarı-lacivertliler yabancı kontenjanının düşecek olmasından dolayı yerli isimlere öncelik verirken iki oyuncunun da Kadıköy’de oynamaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

ÖRGÜTLÜ YAPILAR

Hasan Ali’ye kulüp desteği

∂ F.Bahçe, sosyal medyada Hasan Ali Kaldırım ile ilgili yapılan paylaşımlarla ilgili bir açıklama yaparak “Akıllı telefon mesajlaşma uygulamaları üzerinden organize olan bazı örgütlü yapılar, takımımızın kaptanına seviyesiz linç girişiminde bulunmaktadır. Taraftarlarımızın bu yapıların bir ortağı olmamaları gerektiğini önemle vurguluyoruz” ifadelerini kullandı.

ALTAY’A RAĞMEN

Kale bir türlü kapanmıyor

∂ Pandemi sonrası 4’te 3 yaparak çıkış yakalayan Fenerbahçe kalesini gole kapatmayı başaramıyor. Hem de kalede formda bir Altay olmasına rağmen. Geride kalan 30 maçın sadece 5’inde gol yemeyen sarı-lacivertliler son 11 maçta rakiplerini durdurmayı başaramadı.