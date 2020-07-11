Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Pandemi sebebiyle ara verilen Süper Lig’in ‘yeni normal’deki puan tablosu bambaşka bir sıralama oluşturdu. Virüs molasına Trabzonspor’un arkasında ikinci sırada giren Başakşehir, geri dönüşteki beş maçtan 13 puan çıkararak zirvenin yeni sahibi oldu.

FIRTINA KESİLDİ

∂ Yeni normalin üç namağlubundan Trabzonspor için ise işler pek keyifli gitmedi. Karadeniz ekibi yenilgi yüzü görmese de beş maçta üç beraberlikle liderlik koltuğu kaybedip şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Bordo-mavililer, Hüseyin Çişmir’le yenilmezlik serisini sürdürse de yeni normalde 9 puanla en iyi beşinci olabildi.

ASLAN, KEDİ OLDU

∂ Şampiyonluk hesapları Rize deplasmanında sekteye uğrayan Galatasaray’a gelince; sakatlık kâbusu yaşayan sarı-kırmızılılar tam anlamıyla dip yaptı. Galibiyete hasret kalan Fatih Terim’in öğrencileri, beş maçta iki puanda kalarak zirveden uzaklaşırken yeni normaldeki sert düşüşüyle resmen yere çakıldı.

KARTAL KANATLANDI

∂ Zirve iddiasını kaybeden Beşiktaş ise Kasımpaşa karşısında aldığı kritik galibiyetle dev bir sıçrama yaptı. Araya beşinci sırada giren Beşiktaş, beş maçta topladığı 9 puanla Galatasaray’ı sollayıp dördüncülüğe yükselirken Avrupa seferi için koltuğu şimdilik garantiye aldı.

FENER GAZA BASTI

∂ Galatasaray’da şampiyonluk şarkıları yas havasına dönüşürken önce ligin zirvesinden uzaklaşıp ardından da kupadan elenerek ağır eleştirilere maruz kalan Fenerbahçe, topladığı 10 puanla dikkat çekti. Sarı-lacivertliler, tükendi denen Avrupa umutlarını tazeledi.

PAŞALAR GİBİ

∂ Başakşehir’in ardından en iyi ikinci performansa imza atan ise Kasımpaşa oldu. Beşiktaş karşısında son dakika golüyle yıkılan Paşa, sekiz haftalık yenilmezliğini kaybetse de yakaladığı çıkışla alkışı hak etti. Geç açılan Alanya da son iki maçta aldığı galibiyetle pandemi sonrası puanını 8’e çıkararak Avrupa kapısına dayandı.

YİĞİDO DİRENİYOR

∂ Araya dördüncü sırada giren gizli şampiyon adaylarından Sivasspor’a gelince… Yiğidolar, son dört haftada iki puan alıp tarih yazmaktan uzaklaşsa da üçüncü sıraya yükseldi. Rıza Çalımbay ve öğrencileri kısıtlı imkânlara rağmen Avrupa bileti için savaşmaya devam ediyor.

KAYSERİ COŞTU

∂ En çılgın çıkışın kahramanı ise Kayserispor oldu. 26. haftayı 22 puanla son sırada kapatan sarı-kırmızılı ekip, yeni normalin en çok puan toplayan altıncı ekibi oldu. Kayserispor, Rize deplasmanında şok bir yenilgi almasına rağmen, gösterdiği dirençle ligde kalmaya kararlı görünüyor.

YANGIN YERİ…

∂ Düşme hattı ise yangın her geçen gün biraz daha harlanıyor. Ankaragücü, Konyaspor ve Kayserispor ateş hattında görünse de Rizespor, Denizlispor, Malatyaspor, Gençlerbirliği de sıcaklığı ensesinde hissediyor. Kalan haftalar çok şeye gebe, bakalım kim kala, kim öle…