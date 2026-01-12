Halep'te terör örgüyü YPG'nin sivillere saldırıları sonrası başlatılan operasyonlara Suriye ordusu Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerinden teröristleri temizledi. Bölgeden püskürtülen YPG bu sefer de Halep'in doğusunda işgal altında tuttuğu Meskene ve Deyr Hafir bölgesine yığınak yaptı. Hareketlenmeler sonrası düğmeye basan Şam yönetimi Meskene ve Deyr Hafir hattına takviye birlikler sevk etti.

Terör örgütü YPG/SDG'nin Halep'in doğusunda işgal altında tuttuğu Meskene ve Deyr Hafir bölgesine yeni silahlı gruplar göndermesinin ardından, Suriye ordusu bölgeye çok sayıda takviye birlik sevk etti.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, ordu, YPG/SDG'nin işgali altındaki Meskene ve Deyr Hafir bölgelerine yeni silahlı terör gruplarının ulaşmasının ardından Meskene-Deyr Hafir hattına çok sayıda takviye birlik gönderdi.

Suriye'de yeni cephe mi açılıyor? Şam yönetimi, Meskene ve Deyr Hafir hattına takviye birlikler sevk etti

Haberde, "PKK terör örgütüne, eski rejimin kalıntılarına ve SDG'ye bağlı silahlı grupların Halep'in doğusundaki Meskene ve Deyr Hafir yakınlarındaki kırsal kesime ulaşmasının ardından, Halep'in doğusundaki cephe hatlarında Suriye Arap Ordusu'na takviye birlikler konuşlandırıldı." ifadelerine yer verildi.

Suriye'de yeni cephe mi açılıyor? Şam yönetimi, Meskene ve Deyr Hafir hattına takviye birlikler sevk etti

ÇOK SAYIDA AĞIR SİLAH GÖNDERİLDİ

Halep'ten aktarılan bilgilere göre, YPG/SDG'li teröristlerle temas hatlarına gönderilen takviye birlik arasında çok sayıda tank ve zırhlı personel taşıyıcı ile çeşitli ağır silahlar ve çok sayıda asker bulunuyor.

Suriye'de yeni cephe mi açılıyor? Şam yönetimi, Meskene ve Deyr Hafir hattına takviye birlikler sevk etti

YPG BÖLGEYE GRUPLAR GÖNDERDİ

Suriye Ordusu Operasyonlar Heyeti, Halep'in doğusundaki Meskene ve Deyr Hafir çevresinde YPG/SDG'nin konuşlandığı noktalara yeni silahlı grupların ulaştığını bildirmişti.

Açıklamada, Suriye ordusunun, söz konusu grupların gerçekleştireceği herhangi bir askeri hareketi sert bir karşılıkla cevaplayacağı vurgulanarak, "Suriye ordusu bu gelişmeler karşısında eli kolu bağlı kalmayacaktır." ifadesi kullanılmıştı.



