İtalya Serie A devi Inter'de forma giyen milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun, Napoli ile oynanan maçta sakatlandığı belirtildi.

Inter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu'nun Napoli maçında sakatlandığı ve tedavisine başlandığı aktarıldı.

Serie A'da Napoli ile oynanan Serie A karşılaşmasının ikinci yarısında baldır bölgesinde ağrı hisseden milli oyuncu, Chivu'nun kararıyla oyundan alınırken yerine Sucic dahil oldu.

MR SONRASI DURUMU NETLEŞECEK

İlk tıbbi değerlendirmenin, baldır kasında zorlanma (muscle fatigue) yönünde olduğu ve ciddi bir tablo beklenmediği aktarıldı. Ancak sakatlığın hassas bir bölgede olması nedeniyle kulüp temkinli davranıyor. Yıldız futbolcunun durumunun netleşmesi için 13 Ocak'ta detaylı MR ve görüntüleme testlerinden geçeceği belirtildi.

ZORLU FİKSTÜR BEKLİYOR

Teknik heyet, takımın merkezindeki en önemli isimlerden biri olan Hakan Çalhanoğlu'nun yoğun fikstürde sahalardan uzak kalmamasını umut ediyor.

