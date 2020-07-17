Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu, üç yıllık anlaşmada mali yönden sözlerin tutulmadığı gerekçesiyle ceza vermişti. Yapılan mahkemede Trabzonspor Kulübü’nü İsviçre’deki hukuk bürosu temsil etti. Ancak Başkan Ahmet Ağaoğlu ve Hukuk Kurulu Başkanı Eda Lermi de davaya online olarak dâhil oldu. Bordo-mavililer 30 sayfalık bir sunum yaparken mahkeme yaklaşık beş saat sürdü. Mahkemede eski başkan Muharrem Usta’nın 38 milyon liralık alacağından feragat ettiği de savunmaya eklendi.

> Karar iki hafta sonra

Uluslararası Spor Tahkim Kurulu (CAS), Trabzonspor ile ilgili kararını iki hafta sonra açıklayacak. Böylece karar, 9 Ağustos 2020 tarihinde yapılacak olan Şampiyonlar Ligi kuraları öncesinde belirlenmiş olacak. Çıkacak olan karara göre Trabzonspor kuraya dâhil edilecek ya da bir senelik men cezası onanacak. Trabzonspor Hukuk Kurulu yetkilileri, duruşmanın verimli geçtiğini ve cezanın kaldırılması yönündeki beklentilerinin yüksek olduğunu söyledi. Spor hukukçusu Aysu Melis Bağlan, Usta’dan feragatnamenin geç alındığını ifade ederken “Bunu zamanında vermesi gerekiyordu. Umarım ikna ederler. Manchester City örneğinde olduğu gibi para cezasına dönebilir” dedi.

PORTEKİZ BASININDAN

Robertone iddiası

∂ Portekiz’in Record gazetesine göre Trabzonspor, Velez forması giyen merkez orta saha oyuncusu Lucas Robertone’nun peşinde. Sporting Lizbon’un da ilgilendiğinin vurgulandığı haberde futbolcu için belirlenen bonservis bedelinin 7 milyon avro civarı olduğu iddia edildi. Bu sezon 22 maçta forma giyen Arjantinli oyuncu iki gol atıp üç de asist yaptı.