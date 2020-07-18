Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş’ta nefesler tutuldu, pazar günü oynanacak Fenerbahçe derbisi bekleniyor. Lige son derece kötü bir başlangıç yaptıktan sonra Sergen Yalçın’ın göreve gelişiyle toparlanan siyah-beyazlılar, son iki maç öncesi Şampiyonlar Ligi iddiasını koruyor. Kritik karşılaşma öncesinde siyah-beyazlılarda eksiklerin çokluğu teknik direktör Sergen Yalçın’ı düşündürüyor. Victor Ruiz’in sözleşmesini tek taraflı feshetmesiyle savunma kurgusunda mecburi değişikliğe gidecek olan başarılı teknik adam, derbide Vida’nın partneri olarak hangi oyuncuyu kullanacağı konusunda kararsız kaldı. İki aday var; Necip Uysal ve Enzo Roco…

> Biri havacı, biri karacı

Ruiz ayrılmadan önce defanstan oyun kurma görevini üstleniyordu. Sergen Yalçın bu yüzden F.Bahçe’ye karşı Necip Uysal’ı kullanarak bu açığı kapatmayı düşünüyor. Ama tecrübeli çalıştırıcının bu kararı vermesine engel olan bir faktör var: Muriç... Fenerbahçe’nin 1,94’lük dev golcüsünün hava hâkimiyetini engellemesi için 1,80 boyundaki Necip Uysal’ın yetersiz kalacağı tahmin ediliyor. Kartal’ın 1,92’lik stoperi Roco ise bu yönüyle öne çıkıyor. Sergen Yalçın, yardımcılarıyla yapacağı değerlendirmenin ardından bu ikiliden birine savunmanın göbeğinde görev verecek.