Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 33. haftasında Beşiktaş, bu akşam Dolmabahçe’de Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Vodafone Park’ta saat 21.00’de başlayacak sezonun son derbisini, hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını, İbrahim Çağlar Uyarcan ve Cevdet Kömürcüoğlu yapacak. Şampiyonluk şansını haftalar önce kaybeden iki takımın tek derdi Avrupa vizesi alabilmek. Beşiktaş’ın gözü Devler Ligi’nde. Eğer CAS, iki hafta sonra Trabzonspor’un Avrupa’dan bir sene men cezasını onarsa siyah-beyazlılar için Devler Ligi umudu doğacak.



> İnce hesaplar

Tabii ki bunu için Beşiktaş’ın bir puan önünde üçüncü sırada yer alan Sivasspor’u geçmesi şart… Fenerbahçe’nin Avrupa kupalarına katılma ihtimali ise pamuk ipliğine bağlı. Sarı-lacivertliler, Beşiktaş’ın altı puan gerisinde yedinci sırada bulunuyor. Fenerbahçe’nin Avrupa vizesi alabilmesi için iki maçını da kazanması, önündeki Alanya, Galatasaray ve Beşiktaş’ı geçmesi gerekiyor. Kısacası; sarı-lacivertlilerin Avrupa yolu karmaşık matematik hesaplarına dayanıyor. Fenerbahçe, hiç değilse sezonu derbi galibiyetiyle kapatmak istiyor…



351 - Beşiktaş ile Fenerbahçe 351. randevuya çıkacak. Geride kalan maçlarda F.Bahçe galibiyetlerde 133-124 önde. 93 maç ise berabere sonuçlandı.



SERGEN YALÇIN, ‘HIZ’ İSTEDİ

Bekleme yapmayın!

Sergen Yalçın’ın derbide Fenerbahçe’yi alt etme planı hazır. Taktik antrenmanlarında hız çalışmaları yaptıran tecrübeli hoca, derbide tempolu futbol sayesinde zafere uzanmak istiyor. Fenerbahçe’nin savunmada yaşadığı zafiyeti değerlendirmek isteyen Yalçın, öğrencilerinden baskılı ve hızlı oynamalarını istedi. Genç hoca “İlk dakikadan itibaren hücumda hızlı olmalıyız. Bu sayede rakibimiz panik ve hata yapacaktır” diye konuştu.



ALİ KOÇ, TFF’YE GÖZDAĞI VERDİ

Tavrımız çok farklı olur!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Yüksek Divan Kurulu toplantısında çarpıcı açıklamalar yaptı. Koç “Harcama limitlerinin hesaplama şekli değişmeli” derken “Sol bek konusunda yanlış yaptık. Hasan Ali ile sezonu götürebiliriz diye düşündük, olmadı. TFF, devre arasında transfer yapmamamız için elinden gelen her şeyi yaptı. Bu sene, devre arasındaki gibi bizi engellerlerse iş çok farklı yerlere gidecek. Tavrımızın bu sefer farklı olur” restini çekti.



BURAK, DERBİDE SAHADA

Kral geri dönüyor

∂ Sakatlığı sebebiyle sadece son iki idmanda takımla birlikte çalışan Burak Yılmaz’dan sevindirici haber geldi. Derbide oynayabilmek için hafta başından bu yana çok çalışan tecrübeli futbolcu sakatlığını tamamen atlattı ve bu akşam Beşiktaş’ın yine en önemli gol silahı olacak.



SAKATLIĞI BAHANE Mİ?

Gustavo bilmecesi

∂ F.Bahçe’de Luiz Gustavo şoku yaşanıyor. Ağrıları geçmediği gerekçesiyle dört gündür idmana çıkmayan Brezilyalının derbide forma giyemeyeceği belirtildi. 15 Temmuz’da çekilen toplu fotoğrafta yer almayan sambacının, menajerine ayrılmak istediğini ilettiği iddia edildi.



ALMAN BASINI YAZDI

Yunus Mallı iddiası

∂ Yabancı kontenjanın azalacak olması sebebiyle transferde yerli isimlere öncelik veren Fenerbahçe, Yunus Mallı’nın peşinde. Alman gazetesi Bild’in haberine göre sarı-lacivertliler Union Berlin’de kiralık oynayan 28 yaşındaki millî oyuncu için Wolfsburg’un kapısını çaldı.