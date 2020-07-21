Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk futbolu, bir efsanenin doğuşuna şahitlik etti bu sezon. Tarihi geçmişi eskilere dayanmayan, taraftarı olmayan, ‘proje’ denilerek hep hor bakılan Başakşehir, ligin bitimine bir hafta kala şampiyonluğunu ilan edip Süper Lig’in ‘altıncı büyüğü’ olmayı başardı. Tarihî başarı adım adım hep ‘geliyorum’ diyordu oysa. Son dört yılda hep 70 puan barajına gelmiş, ligi ilk dördün içinde bitirmiş, dört büyüklerden daha fazla puan toplamayı başarmış bir takım Başakşehir… Gelin, bundan altı sene evvel İstanbul Büyükşehir Belediyesinden Başakşehir’e dönüşen ‘Boz Baykuşlar’ı şampiyonluğa ulaştıran hamleleri inceleyelim…

> Adım adım destan

Abdullah Avcı ile her defasında şampiyonluk kupasının kulpuna yapışan ancak son haftalarda elinden kaçıran Başakşehir, tecrübeli hocasını Beşiktaş’a uğurladıktan sonra yerine benzer ekolü devam ettiren, yıllarca hep büyük takımlarda forma giymiş, kupalar havaya kaldırmış, kazanma alışkanlığı olan, yenilerin tabiriyle ‘winner’ bir hocayı, yani Okan Buruk’u takımın başına getirdi. Başakşehir aslında şampiyonluğun ilk adımını bu hamleyle attı. Bu kan değişikliği takıma olumlu yansıdı. Her ne kadar lige kötü başlanmış olsa da bunun ‘doğum sancıları’ olduğu sonradan ortaya çıktı. Muhteşem kariyeriyle takımdaki yıldızlarla iyi bir bağ kuran Okan Hoca, takımı ‘Bu defa olacak’ fikrine inandırdı.

> Paralar tıkır tıkır…

Her zaman teknik ekibin arkasında duran Başkan Göksel Gümüşdağ, transfer isteklerini anında yerine getirerek hem Buruk’a hem de takıma iyi bir çalışma ortamı sundu. Üç büyüklerin âdeta arkalarına teneke bağlayarak gönderdiği Mehmet Topal, Mert Günok, Demba Ba, Martin Skrtel, Gökhan İnler gibi isimler Buruk’un elinde yeniden doğdu. Ayrıca takımı yıllardır sırtlayan Edin Visca, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Clishy, Caiçara, Eperuanu gibi isimler de gelen cazip tekliflere rağmen elde tutularak kadro iskeleti korundu. Kulübün düzgün mali yapısı sebebiyle zamanında ödenen paralar, oyuncuların tamamen sahaya odaklanmasına yol açtı, takım kenetlendi, istikrar ön plana çıktı ve Başakşehir âdeta destan yazarak yeni bir şehir efsanesi başlattı…

Başarının mimarı

Son üç sezondur şampiyonluğu son haftalarda kaybeden Başakşehir, bu defa kupaya uzanmayı başarırken başarının baş mimarı teknik direktör Okan Buruk oldu. Gerek taktik olarak gerekse de psikolojik anlamda takımını maçlara hazırlamayı iyi bilen genç teknik adam taraflı tarafsız bütün futbolseverlerin takdirini kazandı. Futbolculuğu döneminde yedi şampiyonluk yaşayan Okan Buruk, teknik adamlık kariyerinin ilk yılları denilebilecek bir dönemde bir hoca olarak kupayı havaya kaldırmayı başardı.

> İkinci kupasını aldı

Okan Buruk; Şenol Güneş, Ertuğrul Sağlam, Aykut Kocaman ve Hamza Hamzaoğlu’ndan sonra hem futbolcu hem teknik adam olarak Süper Lig’de şampiyonluk yaşayan beşinci isim olarak tarihe geçti. 2017-18 sezonunda Akhisar ile Türkiye Kupası’nı kazanan 46 yaşındaki genç hoca teknik adamlık kariyerindeki ikinci kupasını kazandı. Şampiyonluğu hak ettiklerini söyleyen Buruk “Takım olarak inandık ve başardık. Bu başarıda yönetimimizin ve oyuncularımızın rolü büyük” dedi.

350 MİLYON TL KAZANDI

Paraya boğuldu

∂ Başakşehir şampiyonluğun yanı sıra büyük servete de sahip oldu. Kulüp bu sezon Avrupa Ligi'nde 115 milyon TL kazandı. Devler Ligi için de 20 milyon avro (156 milyon TL) alacak. Ayrıca gruplardaki sonuçlara göre ek ödemeler kazanacak. TFF'den alacağı şampiyonluk ve performans primleriyle birlikte Boz Baykuşlar yaklaşık 350 milyon TL'yi kasasına koyacak.

GOL YÜKÜNÜ ONLAR ÇEKTİ

Muhteşem üçlü Ba-Visca-Crivelli

∂ Başakşehir’in üç silahşoru Demba Ba, Edin Visca ve Enzo Crivelli, geride kalan 33 haftada turuncu-lacivertli takımın attığı 63 golün 35’ini kaydetti. Üç oyuncu, İstanbul ekibinin ligde attığı gollerin yüzde 56’sına adlarını yazdırdı. Bu sezon Demba Ba ve Edin Visca on ikişer defa fileleri havalandırırken Enzo Crivelli 11 defa ağları sarstı.