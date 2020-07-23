Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor adına şampiyonluk hayali tatsız sona ererken gözler ikincilik ve beraberinde Şampiyonlar Ligi vizesi ile Alanyaspor ile yapılacak Türkiye Kupası finalinde. Ligdeki konum yeni sezonun planlamasını da etkileyecek. Ancak iş bununla da sınırlı değil. Ay sonunda UEFA’nın verdiği bir yıl Avrupa kupalarından menedilme kararı, CAS’ta karara bağlanacak. Asıl önemli olan da buradan çıkacak sonuç. Trabzonspor ligi ikinci tamamlarsa Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme oynayacak. Ki men kararının iptali hâlinde. Eğer ceza devam ederse Karadeniz ekibi adına bu sezon Avrupa kupaları olmayacak.

> Beklenti yüksek

Transferdeki yol haritası da CAS’tan gelecek habere göre şekillenecek. Öncelikli olarak teknik direktör konusunda Abdullah Avcı ile prensip anlaşmasına varan bordo-mavili yönetim, Avrupa’dan men cezası iptal olursa yıldızlarını kadroda tutmaya bakacak. Özellikle de Alexander Sörloth ve Abdülkadir Ömür gibi isimleri. Kaleci Uğurcan Çakır’ın İngiltere’ye transferine kesin gözüyle bakılırken ikili için Devler Ligi vitrin olarak kullanılacak. Hem Sörloth hem de Ömür için Avrupa’da gündeme gelen rakamlar en az 20 milyon avro. Ahmet Ağaoğlu yönetiminin beklentisi ise daha fazla.

TRANSFER ELÇİSİ!

Newton’un çekim gücü

∂ Hüseyin Çimşir’in istifası sonrası iki maçlığına takımın başında olacak yardımcı antrenör Eddie Newton aynı zamanda transferde de belirleyici. İngiltere piyasasına hakim olan Newton, yeni dönemde de yönetime Ada’dan oyuncular önerecek. Tabii bunlar Ndiaye ve Sörloth gibi kiralama yoluyla gerçekleşecek.

Daha bitmedi beyler!

Trabzonspor Kaptanı Jose Sosa, son iki maçını kaybeden ve şampiyonlukta erken havlu atan takımı ayakta tutmaya çalışıyor. Kayserispor maçı öncesi arkadaşlarıyla görüşmeler yapan ve işlerinin daha bitmediğini belirten Arjantinli oyuncu, ikincilik konusunda da bir kaza yaşamamaları gerektiğinin altını çiziyor.