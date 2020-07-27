Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel - Galatasaray’da kiralık olarak forma iyen orta saha oyuncuları Lemina ve Seri’nin sözleşmeleri sona erdi. Şampiyonlar Ligi vizesi alamadığı için ciddi bir gelir kaybına uğrayacak olan Cimbom’da transferde ayaklar da yorgana göre uzatılacak. Yüksek maliyetli Lemina ve Seri’nin boşluğu yerli pazarından tanıdık bir isimle çözülmeye çalışılacak. Öne çıkan isim ise Süper Lig’den düşen Kayserispor’un orta sahası Bernard Mensah. Teknik direktör Fatih Terim’in listesinin tepesinde yer alan oyuncu için geçtiğimiz hafta bir görüşme gerçekleştirildi. Kayserispor yönetimi, Ganalı oyuncu için 3,5 milyon avro bonservis bedeli istedi.



> Takas teklifi

Mustafa Cengiz yönetimi ise bu rakamı yüksek buldu ve yeni formüller üzerinde çalışmaya başladı. Transfer bütçesi için kaynak arayışında olan Galatasaray, kiralık gittiği An-Nasr’dan dönen Maicon’u satılık listesine koydu. Eğer Brezilyalı stoper satılırsa buradan gelecek para Mensah transferinde kullanılacak. Bir başka opsiyon ise takas olayı. Şu ana kadar teklif almayan Maicon’un satışı gerçekleşmezse Mensah’a karşı Kayserispor’a takas olarak önerilecek. Ganalı oyuncunun küme düşen Kayserispor’dan ayrılmak istemesi Aslan’ın elini güçlendirse de başka taliplerinin olması transferi zorlaştırıyor.



MAICON DÖNDÜ

G.Saray zamanı

∂ Suudi Arabistan ekiplerinden An-Nasr'da kiralık olarak forma giyen Maicon, takım arkadaşları ile vedalaşarak İstanbul’a döndü. Sosyal medya hesabından ayrılığı duyuran Brezilyalı stoper “İnanılmaz 1,5 yıl geçirdik. Her şey için teşekkür ederim. Şimdi Galatasaray'a geri dönme zamanı” ifadelerini kullandı.