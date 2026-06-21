Malatya onlara ağladı! Anne ve kızı gözyaşları ile toprağa verildi
Malatya’da eşinin silahlı saldırısında hayatını kaybeden Feray T. ile kızı Beyza T., düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Karısını ve bir kızını öldürüp diğer kızını yaralayan şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Saldırıda anne Feray T. ile kızı Beyza T. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Olayda baba Nevzat T. ile diğer kızı Berra T. de yaralandı.
- Hayatını kaybeden anne ve kızı için cenaze töreni düzenlenip defnedildi.
- Şüpheli Nevzat T. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Olay, dün akşam Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi Salkımsöğüt Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen Nevzat T., aile içi bir sebepten dolayı eşi Feray T. ile kızları Berra T. ve Beyza T.'ya silahla ateş açmış ve saldırıda anne ile iki kız kardeş yaralanırken, Nevzat T. de olay sırasında yaralanmıştı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırmıştı. Anne Feray T. ile kızı Beyza T. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış, Nevzat T. ile diğer yaralı Berra T. ise hastanede tedavi altına alınmıştı.
ANNE VE KIZI GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ
Hayatını kaybeden Feray T. ve kızı Beyza T. için Malatya Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından anne ve kızının cenazeleri, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında defnedildi.
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Olayın ardından gözaltına alınan ve hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından emniyetteki işlemleri gerçekleştirilen şüpheli Nevzat T., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.