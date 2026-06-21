Malatya’da eşinin silahlı saldırısında hayatını kaybeden Feray T. ile kızı Beyza T., düzenlenen cenaze töreninin ardından gözyaşları arasında son yolculuklarına uğurlandı. Karısını ve bir kızını öldürüp diğer kızını yaralayan şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, dün akşam Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi Salkımsöğüt Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen Nevzat T., aile içi bir sebepten dolayı eşi Feray T. ile kızları Berra T. ve Beyza T.'ya silahla ateş açmış ve saldırıda anne ile iki kız kardeş yaralanırken, Nevzat T. de olay sırasında yaralanmıştı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırmıştı. Anne Feray T. ile kızı Beyza T. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamış, Nevzat T. ile diğer yaralı Berra T. ise hastanede tedavi altına alınmıştı.

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ANNE VE KIZI GÖZYAŞLARIYLA DEFNEDİLDİ

Hayatını kaybeden Feray T. ve kızı Beyza T. için Malatya Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından anne ve kızının cenazeleri, yakınları ve sevenlerinin gözyaşları arasında defnedildi.



Olayın ardından gözaltına alınan ve hastanedeki tedavisinin tamamlanmasının ardından emniyetteki işlemleri gerçekleştirilen şüpheli Nevzat T., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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