İhlas Haber Ajansı
Malatya'da dehşet evi! Cinnet getiren baba ailesini katletti
Malatya’da aile içi tartışma kanlı bitti. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir baba cinnet getirip, eşi ve iki kızına ateş açtı. Saldırıda anne ile kızlarından biri hayatını kaybederken, diğeri yaralandı.
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3. Sayfa 2 dk önce
Yeşilyurt ilçesinde bir kişi, aile içi sebepten dolayı eşi ve kızlarına silahla ateş açtı.
- Olay, Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi Salkımsöğüt Sokak'ta saat 16.00 sıralarında meydana geldi.
- Psikolojik sorunları olduğu belirtilen N.T., eşi F.T. ile kızları B.T. ve B.T.'ye silahla ateş açtı.
- Saldırıda anne ile kızı B.T. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- Diğer yaralılar N.T. ve B.T.'nin hastanedeki tedavileri devam ediyor.
- Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Olay, saat 16.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi Salkımsöğüt Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen N.T., aile içi bir sebepten dolayı eşi F.T. ile kızları B.T. ve B.T.'ye silahla ateş açtı. Saldırıda anne ile iki kız kardeş yaralanırken, N.T. de olay sırasında yaralandı.
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İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, anne ile kızı B.T. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın zanlısı N.T. ile diğer yaralı B.T.'nin ise hastanede tedavilerine devam edildiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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