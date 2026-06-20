Malatya’da aile içi tartışma kanlı bitti. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen bir baba cinnet getirip, eşi ve iki kızına ateş açtı. Saldırıda anne ile kızlarından biri hayatını kaybederken, diğeri yaralandı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Yeşilyurt ilçesi İnönü Mahallesi Salkımsöğüt Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları bulunduğu belirtilen N.T., aile içi bir sebepten dolayı eşi F.T. ile kızları B.T. ve B.T.'ye silahla ateş açtı. Saldırıda anne ile iki kız kardeş yaralanırken, N.T. de olay sırasında yaralandı.



İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılırken, anne ile kızı B.T. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın zanlısı N.T. ile diğer yaralı B.T.'nin ise hastanede tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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