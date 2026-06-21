İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'ın güneyindeki işgal bölgelerinden çekilmeyeceklerini belirterek, "Ne kadar gerekirse o kadar kalacağız" dedi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Lübnan'ın güneyindeki işgal edilen bölgelerle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kardeşi Yonatan Netanyahu anısına düzenlenen törende konuşan Netanyahu, İsrail'in bölgedeki askeri varlığını sürdürmekte kararlı olduğunu söyledi.

İran'a yönelik gerçekleştirilen saldırılara değinen Netanyahu, bu operasyonların ülkesinin güvenliği açısından kritik öneme sahip olduğunu savundu. İran'ın nükleer silah elde etmesini engellediklerini öne süren İsrail Başbakanı, daha önce de dile getirdiği "İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceğiz" söylemini yineledi.

"NE KADAR GEREKİRSE..."

Lübnan'ın güneyindeki işgal noktalarına ilişkin de konuşan Netanyahu, İsrail askerlerinin söz konusu bölgelerde kalmaya devam edeceğini belirterek, "Ne kadar gerekirse o kadar kalacağız" ifadelerini kullandı. Netanyahu, bu ifadeyle adeta karardan geri adım atmayacaklarını savundu.

Öte yandan İran ile ABD arasında varıldığı belirtilen İslamabad Mutabakatı'nın, Lübnan dahil olmak üzere bölgedeki çatışmaların sona erdirilmesini öngördüğü iddiaları İsrail'de tartışmalara neden olmuştu. İsrailli yetkililer son dönemde yaptıkları açıklamalarda, Lübnan'daki bazı bölgelerden çekilmeyeceklerini vurgulamıştı.

İranlı yetkililer, Lübnan'da ateşkesin, ABD ile yapılan görüşmelerin en önemli şartlarından biri olduğuna işaret ediyor.

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