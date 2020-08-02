Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanarya ile adı anılan Steven Caulker’in ilginç bir hikâyesi var... Fenerbahçe kumar bağımlısı Max Kruse’den problemli ayrılırken yeni stoper adayının da benzer bir geçmişi olduğu ortaya çıktı. 1991 doğumlu olan ve Tottenham altyapısından yetişen savunma oyuncusu 2013’te Cardiff’e 9 milyon avroya, 2014’te de Queens Park Rangers’a 10 milyon avro bonservis bedeliyle transfer oldu. Liverpool’da kiralık forma giydi. İngiltere Millî Takımı’nda bir defa ter döktü. Genç yaşta futboldan iyi para kazanmanın sorumluluğunu fazla kaldıramadı ve kumara yöneldi. Çok para kaybetmesini alkolle unutmaya çalıştı. Kendi ifadesiyle depresyona girdi, kariyeri tepetaklak oldu.

> Yardım aldı yardım etti

Alkollüyken çıkardığı fakat hatırlayamadığı olayların artması, hapis tehlikesinin olması ehliyetine el konulması üzerine artık hayatının yönünü değiştirmesi gerektiğinin farkına vardı. Kötü alışkanlıklarına son vermek adına kumar ve alkol bağımlılığı için tedavi görmeye başladı. Afrika ve Hindistan’a gidip kötü durumdaki insanlara yardım elini uzattı. 2017 ve 2018’de kulüpsüz kaldı. 2019 ocak ayında kariyerinde ilk defa Ada dışına çıkıp Alanyaspor'a geldi. Ve kötü günlere son verip F.Bahçe ile adı anılır oldu. Zor dönemden geçip yeni sayfa açması takdire şayandı.

Bir yılı daha var

2019’dan bu yana Alanyaspor forması giyen Steven Caulker’ın bir yıllık daha mukavelesi bulunuyor. Fenerbahçe ile Alanyaspor’un 28 yaşındaki isim için masaya oturması ve oyuncunun da talebini dikkate alarak anlaşması bekleniyor.