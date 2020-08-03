Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pandemi sebebiyle liglerden küme düşmenin kaldırılmasının ardından Süper Lig’deki takım sayısı 21’e yükselmişti. Takım sayısının artmasıyla 34’ten 42 haftaya çıkan ligde sıkışık fikstür birçok dezavantajı da beraberinde getirirken play-off finali oynayan ve Karagümrük’e penaltılarla Süper Lig biletini kaptıran Adana Demirspor’un da lige dâhil edilmesi gerektiği yönündeki talepler her geçen gün artınca TFF’den konuyla ilgili bir açıklama geldi. Süper Lig’e son çıkan takımın Karagümrük olduğu hatırlatılan açıklamada 22 takımlı lig planının olmadığı belirtildi.

> Maksadını aşan…

Adana Demirspor cephesinin sonucu kabul eden açıklamalarına karşılık Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın Süper Lig’in 22 takımla oynanması ve Adana Demirspor’un Süper Lig’e alınması yönünde ‘ilgili yerlerle görüştüğünü’ ifade etmesinin ‘maksadını aşan bir açıklama’ olduğu belirtilirken, “Bu tarz söylemler, kamuoyunda farklı yorumlara ve beklentilere yol açmakta, aynı zamanda Türk futboluna zarar vermektedir. Liglerden düşmenin kaldırılması kararı Kulüpler Birliğinin ortak talebi değerlendirerek verilmiştir” denildi.

Herkes istiyor ama...

1. Lig Kulüpler Birliği, play-off finali oynayan Adana Demirspor’un Süper Lig’e alınması gerektiği yönünde açıklama yaparken play-off oynayan takımlardan Bursaspor ve Akhisarspor da “Bizi de alın, Süper Lig 24 takım olsun” talebinde bulunmuştu.