Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-mavililerin yıldızları parlamaya devam ediyor. Her ne kadar geride kalan sezonun ardından transferin gözdeleri Alexander Sörloth, kaleci Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür gibi görünse de Caleb Ekuban’ın geldiği nokta da yabana atılacak türden değil. Satın alma opsiyonuyla Leeds’ten kiralanan ve ardından 1.000.000 avroluk opsiyonla tapusu alınan golcü oyuncu, Trabzonspor forması altında değerine değer kattı. Ganalı asıllı İtalyan oyuncuya hem Suudi Arabistan’dan hem de İspanya’dan teklifler vardı. Celta Vigo’nun 5.000.000, el-Hilal’in ise 4.000.000 avro önerdiği genç golcü için yönetim olumsuz cevap verdi.

> Sörloth’a bağlı

Trabzonspor ile 2022’ye kadar mukavelesi bulunan hem kanatta hem de forvette kullanılan Ekuban’ın durumu bir anlamda Alexander Sörloth’a endeksli. Eğer Norveçli oyuncuya iyi bir teklif gelirse hemen opsiyon kullanılıp satılacak ve bu durumda Ekuban “bir numaralı forvet” olacak. Eğer Sörloth yuvada kalırsa Ekuban’a yapılan teklifler yeniden değerlendirilmeye alınacak ve pazarlık masasına oturulacak. Ki, Ahmet Ağaoğlu yönetiminin golcü oyuncudan beklentisi 8.000.000 avro civarlarında. Ekuban da Suudi Arabistan’a değil ama Avrupa’ya daha sıcak bakıyor.

17’LİK GENÇ STOPER

Kaplan’dan üç yıllık imza

∂ Trabzonspor Kulübü, altyapısında forma giyen 17 yaşındaki genç stoper Ahmetcan Kaplan ile üç yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. 1,89 boyunda olan stoper ve önlibero bölgelerinde forma giyen Kaplan, güçlü fiziği ve sol ayağını etkili kullanmasıyla dikkat çekiyor.