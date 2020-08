Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ - Türk futbolunun kilometre taşlarından Emre Belözoğlu kramponlarını astığını resmen açıkladı. Yaşayan efsane yaklaşık 23 yıllık profesyonel kariyerini noktaladığını Anadolu Ajansına yolladığı bir mektupla duyurdu. Kaptan, duygusal ifadelerin yer aldığı mektubunda formasını giydiği tüm camialara tek tek teşekkür ederken futbola hizmet etmeyi sürdüreceğinin altını çizdi. İşte bir efsanenin veda mektubu…



> Kader gayrete âşıktır…

Çocukluğumda Yedikule İmrahor'un, o güzel küçük sokaklarında tek bir hayalim vardı, futbolcu olmak. Başka hiçbir hayal kurmadım. 'Kader gayrete âşıktır' derler, ne hayal ettim ise yüce Mevla’m fazlasıyla verdi. Hamdolsun her bir salisesince... Zeytinburnuspor minik takımında başlayan futbolculuk hayalimi bugün itibarıyla Allah'a hamdederek bırakıyorum.



> Hepinize teşekkür ederim

Zeytinburnu, Galatasaray, Inter, Newcastle, Atletico Madrid ve Başakşehir kulüplerine, tüm bu büyük camialara gönül vermişlere, çalıştığım tüm yönetici büyüklerime, teknik direktörler ve ekiplerine, kulüp çalışanları ve kader birlikteliği yaptığım, beraber oynadığım bütün futbolcu abilerime, arkadaşlarım ve kardeşlerime teşekkür ediyorum. Her anı kıymetliydi, sağ olun.



> Ailem ve Fenerbahçe’m

Hayatımın en güzel ve aynı zamanda zorlu süreçlerinde bana hep destek olan canım anneme, babama, kardeşime ve sevgili eşime, her baktığımda içime huzur veren canım evlatlarıma da sonsuz teşekkürler... Ve Büyük Fenerbahçe... Bugün senin herkese nasip olmayan çınarının altında, “Çubuklu” ile bir hayali, bir sevdayı bırakıyorum. Ne büyük şerefti senin forman için mücadele etmek.



> Sizi unutmayacağım

Beni sokakta yürürken hep özel hissettiren, benimle ağlayan benimle gülen büyük Fenerbahçe taraftarına şükranlarımı sunuyorum. Sizi asla unutmayacağım. Bu süre zarfında çalışma fırsatı bulduğum tüm yönetici büyüklerime, hocalarıma, kulüp çalışanlarına ve futbolcu arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. Sizinle beraber Çubuklu için mücadele etmek büyük bir şerefti, Allah hepinizden razı olsun.



ÇALIŞTIĞI TEKNİK ADAMLAR

> Fatih Terim

> Hector Cuper

> Alberto Zaccheroni

> Roberto Mancini

> Graeme Souness

> Glenn Roeder

> Sam Allardyce

> Kevin Keegan

> Luis Aragones

> Christoph Daum

> Aykut Kocaman

> Diego Simeone

> Ersun Yanal

> İsmail Kartal

> Abdullah Avcı

> Mustafa Denizli

> Şenol Güneş

> Oğuz Çetin

> Guus Hiddink

> Mircea Lucescu



EMRE’NİN KUPALARI

> 6 Süper Lig

> 4 Türkiye Kupası

> 2 TFF Süper Kupa

> 1 İspanya



Kral Kupası

> 1 İtalya Kupası

> 1 UEFA Kupası

> 2 UEFA Süper Kupa



OYNADIĞI KULÜPLER

> Galatasaray

> Inter

> Newcastle United

> Fenerbahçe

> Atletico Madrid

> M. Başakşehir



HAYATIN GERÇEĞİ:

Her veda bir başlangıçtır

∂ Emre Belözoğlu mektubun son bölümünde şu ifadeleri kullandı: Hüzünleri, sevinçleri, tüm bana kalanlarıyla futbola veda ediyorum. Futbola gönül vermiş herkes beni anlayacaktır. Zor bir karar olsa da hayatın gerçekleri olduğunu biliyorum. Her bir veda mutlak bir başlangıca vesiledir. Futbola, samimiyetle bağlandığım bütüne değerlerime katkı vermeye, Allah nasip ettiği ölçüde devam edeceğimi söyleyerek cümlelerimi bitiriyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.



BURAK YILMAZ’DAN EMRE’YE:

Erken bıraktın

Emre Belözoğlu, 23 yıllık aktif futbol kariyerine 39 yaşında nokta koyarken Beşiktaş’tan Lille’e transfer olan Burak Yılmaz bir paylaşım yaptı. Belözoğlu ile millî takım kampından bir fotoğrafını paylaşan golcü “Her şey için teşekkür ederim Abi, bundan sonraki hayatın daha büyük başarılarla olsun inşallah, erken bıraktın ama…” ifadelerini kullandı.



Al Ozan’ı ver Visca’yı

Fenerbahçe uzun süredir peşinde olduğu Edin Visca hayaline çok da plan dahilinde olmayan şekilde kavuşabilir. Başakşehir’in Ozan Tufan’a talip olması Süper Lig’de son yılların en önemli takasına gebe. Son şampiyon, önümüzdeki günlerde Ozan için Fenerbahçe’nin kapısını çalmaya hazırlanıyor. İngilizlerin istediği Ozan’dan ciddi bir bonservis geliri bekleyen sarı-lacivertlilerin, Başakşehir’in bu talebine Visca isteğiyle cevap vereceği konuşuluyor.