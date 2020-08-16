Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'da Alexander Sörloth’un ayrılığı çok yakın. Alman, İngiliz ve Norveç basınında çıkan haberlerde golcü oyuncunun Leipzig ile her konuda anlaştığı ve gelecek sezon Bundesliga'da top koşturacağı iddia edildi. Bordo-mavililer Sörloth'un yerine getireceği isim için arayışlara hız verdi. Fransa'da Saint-Etienne forması giyen Wahbi Khazri ile temas kuruldu. Tunuslu oyuncunun 2022’ye kadar mukavelesi bulunuyor. Forvet orijinli Khazri aynı zamanda kanat ve 10 numara özelliğine de sahip.

Bir diğer isim ise Erik Lima. Bordo-mavili takımın Brezilyalı golcü için kulübü Palmeiras'a resmî teklifte bulunduğu iddia edildi. Bu sezon Japonya Ligi'nde 7 maça çıkan Erik 1 gol ve 1 asist kaydetti. Fırtına'nın transfer gündemi de fırtınalı... İngiliz basınında Chelsea'nin Uğurcan Çakır'a talip olduğu yönünde haberler çıktı. West Bromwich Albion’da forma giyen İskoç sağ kanat Oliver Burke için de pazarlıklar sürüyor.



ÖNCE SAĞLIK

Bordo-mavililerin daha önce KAP bildirimlerini yaptığı yeni transferler Anders Trondsen ve Stiven Plaza, sağlık kontrolünden geçti.