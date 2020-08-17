Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel - Galatasaray şu ana kadar Arda Turan, Emre Kılınç, Oğulcan Çağlayan, Kerem Aktürkoğlu, Fatih Öztürk ve Omar Elabdellaoui’yi renklerine kattı. Bu isimlerin hepsinin ortak özelliği ise bonservislerinin elinde olması. Sarı-kırmızılılar UEFA FFP denetimde olduğundan dolayı, oyuncu satmadan bonservis bedeli ödeyemiyor. Denetimin son senesinde olan Aslan da herhangi yeni bir yaptırıma maruz kalmamak adına bütün stratejisini buna göre kurdu. Aslında Galatasaray’ın gündeminde transfer etmek istediği isimler, karşısına çıkan fırsatlar da oluyor. Ancak satılacak listesinde yer alan isimlere ya talip olan hiçbir takım çıkmıyor ya da teklif gelse de oyuncular yüksek maaşlarında geri atım atmadığı için görüşmeler tıkanıyor.



> İndirim de yapmadı

Cimbom’un en dertli olduğu isimlerin başında da muhtemelen Ryan Babel geliyor. Yıllık 2 milyon 500 bin avro kazanan ve daha iki yıl sözleşmesi bulunan Hollandalı oyuncuya önümüzdeki sezon takım planlamasında yer almadığı açık bir dille belirtildi. Buna rağmen 33 yaşındaki oyuncu kendine kulüp arayışına girmedi. Pandemi sebebiyle yaşanan maddi darboğazda Babel, sarı-kırmızılı oyuncuların aksine maaşında indirime gitmeye de yanaşmadı. Devre arasında Ajax’a kiralanan ancak eski günlerinden çok uzak bir görüntü çizen yıldız oyuncu sadece 5 maçta forma giymesinin ardında sözleşmesi feshedilmişti. Henüz Babel için kapı çalan kulüp olmadı. Eğer talip çıkmazsa karşılıklı anlaşarak yolların ayrılması gündemde.



KORONAVİRÜSTE

Sonuçlar değişti

∂ Galatasaray camiası geçtiğimiz gün yapılan koronavirüs testinde iki oyuncusunun sonuçlarının pozitif çıkmasının şokunu yaşamıştı. Yurt dışından gelen biri yerli biri yabancı iki isim hiçbir semptom görmemesine rağmen hemen takımdan izole edilmişti. Dün tekrarlanan testlerde iki oyuncunun da sonuçlarının negatife dönüştüğü açıklandı.



RESMİYET KAZANDI

Kaan Ayhan Sassuolo’da

∂ Galatasaray’ın transfer listesinin en üst sıralarında yer alan Kaan Ayhan, Sassuolo’ya imza attı. 22 yaşındaki millî oyuncu için sarı-kırmızılılar Fortuna Düsseldorf ile defalarca görüşmüş ve Kaan da sarı-kırmızılılara gelmeye sıcak bakmıştı. Ancak Aslan 31 Temmuz’a kadar Alman ekibinin hesabına çıkış maddesi olan 2 milyon 500 bin avroyu yatırmamıştı. Devreye giren Çizme ekibi dün işi resmiyete döktü.



FALCAO İÇİN ŞAŞIRTAN İDDİA:​

Ocak ayında gidiyor

∂ Galatasaray’ın dünya yıldızı Radamel Falcao için transfer haberleri bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz gün düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz tartışmalara noktayı koymuş ve Kolombiyalı golcünün kalacağını net bir şekilde ifade etmişti. İspanyol medyasının köklü gazetelerinden AS yaptığı haberde Falcao’nun ocak ayında Türkiye’den ayrılacağını iddia etti. 34 yaşındaki golcünün, David Beckham’ın sahibi olduğu Inter Miami’ye transfer olacağını ve kariyerini Amerika’dan sürdüreceğini vurgulandı.