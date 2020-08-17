Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray, futbol takımının forma sırt sponsorluğu için Magdeburger Sigorta sözleşme imzaladı. Türk Telekom Stadyumu’nda düzenlenen imza törenine Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, Yönetim Kurulu Üyesi Dorukhan Acar, Magdeburger Sigorta Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Zafer Uçar ile Bor Holding Yönetim Kurulu Üyesi Müge Çetin katıldı.

Mustafa Cengiz: "İki yıl için bize 18 milyon TL destekte bulunuyor"

Sponsorlukla ilgili konuşan Başkan Cengiz, "Magdeburger Sigorta geçen yıl bizim kol sponsorumuzdu. Bu sene sırta geçti ve masrafı tanımadı. İki yıl için bize 18 milyon TL destekte bulunuyor. Bunun 5 milyonunu hemen ödediler. Geri kalanını çek olarak takdim edecekler. Zor şartlara rağmen iyi bir sponsorluk aldık. Böyle köklü bir kuruluşun, ülkemizin içinde bulunduğu coğrafi, ekonomik ve pandemik sıkıntılar içinde bize ciddi bir katkıda bulunması, sanırım değerli rakiplerimizin bazılarını şaşırtmış olabilir ama biz şaşırmadık. Galatasaray camiasının ne kadar büyük olduğunu ve bu büyüklüğü değerlendirecek Magdeburger gibi değerli firmalar olduğunu biliyoruz" dedi.



Galatasaray’a sponsor oldukları için duydukları memnuniyeti dile getiren Zafer Uçar, "175 yıllık geçmişiyle sigorta dünyasının köklü kuruluşlarından olan Magdeburger Sigorta, Türk futbolunun öncü kulüplerinden Galatasaray'ın sponsoru olmaktan gurur duyuyor. Her alanda işimizin en iyisini yapmak, bizim Galatasaray ile en önemli ortak noktamızdır. İlklerin ve enlerin takımı olan Galatasaray'ın yeni sezonda yazacağı başarı hikayesinin bir parçası olmak bizim için en büyük ödül olacaktır" ifadelerini kullandı.