Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz dün de gündeme dair açıklamalarda bulundu. Hâliyle gündem Thiam’ın F.Bahçe’ye bedelsiz gitmesi ve Mensah konusuydu. Cengiz, Kasımpaşa'nın destek amaçlı Fatih Öztürk'ü Galatasaray'a, Thiam'ı da Fenerbahçe'ye gönderdiğini açıklamasıyla ilgili soru üzerine “Böyle olduğunu bilseydik bir bedel öderdik" dedi. Kulüplerin transferlere harcadığı bedeli açıklamasını isteyen Cengiz, “Biz Fatih Öztürk'ün maliyetini açıkladık. Aynı davranışı rakip değerli camialardan beklersem, bu o camiaya hakaret mi? Hayır. Bu o yönetimlerin tavrını belirler. Kaça aldığınızı niçin açıklamıyorsunuz?” diye sordu.

> Mensah’a başarılar

“Açıklayın ki size gönül veren, bazen cebindeki son kuruşu veren o insanlara olan edebinizi, sorumluluğunu yerine getirin. Bunda bozulacak ne var?” diyen G.Saray’ın patronu kulüplerin "hileişeriye"ye gitmemesi gerektiğini de ifade ederek “Ben 'bir şey var' demiyorum ama varsa hileişeriye gitmemek gerek. Biz yaptıysak uyarın. Bazı dedikodular var.” ifadesini kullandı. Cengiz, Beşiktaş’ın aldığı Mensah ile ilgili de “Hem Beşiktaşımıza hem de Mensah'a candan başarılar diliyorum. 'Biz doğruyuz, dürüstüz.' demek çok yanlış. Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Önemli olan pratikte yapılanlardır” dedi.

LUYINDAMA İÇİN...

600 bin avroluk müjde

∂ Geçtiğimiz sezon Gambiya-Demokratik Kongo maçında sakatlanan ve uzun süre takımdan uzak kalan Luyindama için G.Saray’a iyi haber. Sakatlığı sebebiyle sözleşmesi dondurulan oyuncu için FIFA, Cimbom’a 600 bin avro ödeyecek.

KONDİSYONER BULUNDU

Scott Piri geri döndü

∂ Galatasaray'dan ayrılan kondisyoner Alberto Bartalli'nin yerine görev alacak isim belli oldu: Scott Piri. Sarı-kırmızılılar, 2011-12 ve 2013-14 sezonlarında Fatih Terim’in ekibinde yer alan ABD kondisyoner ile yeniden anlaşma sağladı.

CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞME

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’i Çengelköy’deki Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. 17 Ağustos’ta gerçekleşen görüşmede Cengiz, Erdoğan’a 53 numaralı Galatasaray forması takdim etti.