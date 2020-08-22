Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Jose Sosa gibi önemli bir kaptanını ve liderini kaybeden Trabzonspor orta saha konusunda arayış içerisinde. Obi Mikel ve Ndiaye gibi isimlerle de yolların ayrıldığı Karadeniz ekibi bu bölgeye önemli takviyeler peşinde. Bahia’dan Flavio’nun yolunu gözleyen bordo-mavililer, bir de tecrübeli isim bakıyor. O da Milan ile sözleşmesi biten 34 yaşındaki Lucas Biglia. Footmercato'nun iddiasına göre, Ahmet Ağaoğlu yönetimi, Tangocu'yu Trabzon'a getirmek için görüşmelerini sıklaştırdı.

> Marcone de var ama...

Ancak transferdeki kilit durum Biglia’nın sağlık durumu. Yönetim, oyuncudan detaylı bir sağlık raporu talep etti ve her hangi bir olumsuz duruma rastlanmaması hâlinde pazarlıklara başlanacak. Ki futbolcunun da Trabzonspor’u istediği biliniyor. Ayrıca Boca Juniors forması giyen Marcone için de görüşmeler var ancak kulübünün problemler çıkarması Trabzonspor’u farklı alternatiflere yönlendiriyor. Yönetim daha önce Marlon, Trondsen ve Plaza ile anlaşmıştı.

AĞAOĞLU: Haksızlıklar yaşadık

∂ Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kulüp dergisindeki yazısında “Dünya futbol tarihinde belki de daha önce tanık olunmayan üç devreli lig oynandı. Karantina sonrasına denk gelen devrede hiç istemediğimiz sonuçlar aldık, haksızlıklar yaşadık ve nihayetinde taraftarımıza hakları olan o biricik hayali armağan edemeden bu zor sezonu kapadık” ifadelerini kullandı.