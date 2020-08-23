Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cimbom’da dün ağustos ayı olağan divan kurulu toplantısı vardı. Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, yönetimin icraatlarını eleştirerek üç yıllık vizyonlarını görmek istediklerini ancak bunu hangi bilgi ve kişilerle yapacaklarını bilmediklerini ifade etti. Divanda futbol şubesine yönelik eleştirilere cevap veren İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, 6. Sırada bitirdikleri geçen sezonla ilgili olarak “Hiçbirimizin beklediği bir sıralama değildi. Geçen sene bizi aşağıya çekmek için dönen dolapları gördük. Sivas’ta başlayan, Rize’de devam eden hakem hataları, koronavirüsün de gelmesiyle geçen sene çok şanssız bir sezon geçirdik” ifadelerini kullandı.

> Hatalarımız olmuştur

“Geçen sene bizim başımıza gelen pişmiş tavuğun başına gelmedi” diyen ve koronavirüs ile üst üste gelen sakatlıkları da ifade eden Albayrak “Geçen sene 60 milyon avro olan takım giderini bu sene 40-42 milyon avlorara düşürmeyi düşünüyoruz. Herkes bizi acımazsızca eleştiriyor. Allah aşkına bazı divan üyeleri çıksın iyi yaptığımız şeyleri söylesinler. Hatalarımız vardır. Hatalarımızdan ders almaya devam ediyoruz. Galatasaray’ı sevenleri sevindirmek için, sevmeyenleri sevindirmemek için büyük bir mesaimizi Türk Telekom’da, Galatasaray’a ayırıyoruz. Ayırmaya da devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

ALMANLAR ISRARLI

“Götze için en iyi seçenek Galatasaray!”

∂ Almanların ünlü yıldızı Götze'nin adresinin hâlâ belli olmaması, bu oyuncu ile G.Saray arasındaki söylentileri daha da körükledi. Alman basını, Götze’ye iki önemli teklif olduğunu duyurdu. Bunlardan birinin MLS takımlarından Inter Miami olduğu belirtilerek "Götze için ismi ve markası güçlü olan G.Saray daha iyi bir seçenek olarak ön plana çıkıyor” diye yazdı.

Çık aradan Leipzig

Sarı-kırmızılılar, orta sahanın her bölgesinde oynayan Lech Poznan forması giyen Jakub Moder konusunda kararlıydı. Ancak araya Alman ekibi Leipzig’in girmesi işleri biraz bozdu. Çünkü Aslan satın alma opsiyonuyla kiralamak isterken, Leipzig Kulübü direkt bonservisiyle işi bitirme düşüncesinde.