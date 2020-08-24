Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’in yeni teknik direktörü Erol Bulut basın mensuplarıyla ilk sohbet toplantısını Topuk Yaylası’ndan gerçekleştirdi. Kamp döneminin zorlu ancak verimli geçtiğini ifade eden Bulut, kendisi için şampiyonluk dışında her neticenin başarısızlık olduğunu vurgularken, sorulara samimi ve net cevaplar verdi. Erol Hoca, “İkincilik ya da üçüncülük, şampiyonluk dışındaki tüm sonuçlar benim için başarısızlık” ifadesinde bulundu. Bulut, bu sezon Avrupa’da mücadele etmemelerinin kendileri için avantaj olup olmadığı yönündeki soruya, “Fenerbahçe'nin Avrupa'da olmaması her zaman negatif bir unsurdur” cevabı verirken, “İnşallah seneye gereken yerde yani Şampiyonlar Ligi'nde olacağız” dedi.

> Avrupa’yı yakalamalıyız

Kendisini “Disiplinli, çalışkan, hedefe gitme arzusu olan bir teknik adam” olarak tanımlayan Erol Bulut, “Yolumuz uzun ama güzel olacağını düşünüyorum. Çok yoğun çalışıyoruz. Futbolcular yorgun ancak kamp döneminde bu normal. Yüksek tempodan dolayı ağrılarımız olsa da hedefimizin ne olduğunu unutmamak gerekir” yorumu yaptı. “Şampiyonluk için yoğun ve disiplinli çalışmalıyız” şeklinde konuşan Erol Hoca, “Ülkemizde de Avrupa standartlarında yaklaşmamız, yakalamamız gerek. Benim antrenman programım yoğunluk olarak her zaman son derece üst seviyeye yakın diyebilirim. Alanya’da hiç sıkıntı yaşamadı. Fenerbahçe'de de bunu hedefliyoruz” dedi.

Türkiye'nin en büyüğündeyim

Sarı Kanaryalar'ın yeni transferi Jose Sosa, "Türkiye'nin en büyüğü Fenerbahçe'nin futbolcusu olarak gururla tüm taraftarlarımızı selamlıyorum" dedi. Resmi Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda Arjantinli futbolcu şu ifadelere yer verdi: "Trabzonspor'da bulunduğum süre boyunca bana ve aileme gösterilen büyük sevgi ve ilgi için Trabzonspor Kulübü'ne, tüm çalışanlarına ve Trabzon taraftarlarına çok teşekkür ederim. Şimdi sarı lacivert renklerle yepyeni, heyecan dolu bir yolculuk başlıyor. Bu kulübün başarısı için elimden gelen her şeyi yapmaya hazırım"...

Taliplerim vardı

∂ “Fenerbahçe’ye gelmeden önce Avrupa’dan teklifler aldım. İtalya’dan iki, Polonya’dan bir takım benimle çalışmak istedi. Ancak tercih yaparken zorlanmadım. Millî Takım dahil olmak üzere hedeflerim var. Ama önce Fenerbahçe ile şampiyonluk ve Avrupa başarısı.”

KALECİYE GEREK YOK

Harun kalacak

∂ "Kaleci arayışımız söz konusu değil. Elimizde iki çok değerli kaleci bulunuyor. Altay Bayındır ve Harun Tekin'in performanslarından memnunum. Bu sezona onlarla devam edeceğiz. Taraftarlarımız da bizim gibi kalecilerimize güvensin"

OYUN ANLAYIŞI...

Agresif olacağız

∂ “Karagümrük maçında 3-5-2 ve 4-2-3-1 oynadık. İstediğimiz oyunu yansıtamadık. Şu anda deniyoruz. Deneyerek bir yerlere gelmemiz gerekiyor. Kafamızda planlar var. Sistemimiz ağırlıklı olarak 4-2-3-1 ve 4-3-3 olacak. Baskı kuran, agresif olan bir takım izleteceğiz.”

TAKVİYE YOLDA

Stoper müjdesi

∂ “Elimizde 3 stoper var. Sadık uzun süreli bir sakatlıktan çıktı. Şu an Serdar ile Zanka üzerinde duruyoruz. Sadık’ın zamana ihtiyacı var. Biz de elimizdekilerle devam ediyoruz. Ancak stoperlerimiz en kısa zamanda aramıza katılacak.”

TÜRKİYE'Yİ SEÇMELİ

En iyisi Ferdi

∂ “Gençlerden Ömer Faruk iyi gelişim gösteriyor. Ama daha çok genç. İsmail Yüksek’i çok beğendim. Ferdi ise en iyisi. Millî takım tercihi konusunda ona Türkiye’yi seçmesini söyledim. Hem oynama hem de kariyeri açısından doğru kararın bu olacağını belirttim.”

Emre’yle aramız iyi

“Türkiye’nin gelmiş geçmiş en iyi futbolcusu Emre. Onu uzun yıllardır tanıyorum ve daha önce de birlikte çalıştık. Futbolculuğu dışında da müthiş bir karakter. Yeni görevinde yaptıkları ortada. Çok uğraşıyor. Adım adım gitmesi gerekiyor ve çok iyi götürüyor.”