Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-mavililer bir yandan eksik bölgelerine takviyeler yapılar diğer taraftan da yıldızları için teklifleri bekliyor. Durumu en çok merak edilen isimler ise Alexander Sörloth, kaleci Uğurcan Çakır ve Abdülkadir Ömür. Sörloth’un adı Leipzig ile ciddi şekilde anılırken Uğurcan için de İngiliz kulüpleri devrede. Gönlünün Barcelona’da olduğunu söyleyen Ömür için de İtalyan ekibi Atalanda takipte. Şu anda kulübe resmî anlamda ulaşan bir teklif yok ama Avrupa basınında iddia çok. Özellikle de Sörloth konusu çok ciddi görünüyor.

> Hazırda bekliyorlar

Ve Ağaoğlu yönetiminin satış ve pazarlamadaki tarzı dikkat çekiyor. Göreve geldiğinden bu yana “tok satıcı” rolünde olan yönetim, değerini bulmayan hiçbir oyuncuyu satmayacağını belirterek onların kalıcı gibi hareket etmesini istiyor. Üç isim de transferde topun yönetimde olduğu bilinciyle yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Teknik Direktör Eddie Newton’un isteği ise üç ismin de takımda kalmasından yana ancak özellikle Sörloth’u tutmak zor gibi.

HEKİMOĞLU’NA...

Sefa Kara ayrıldı

∂ Trabzonspor altyapısından çıkan ve A Takım’a kadar yükselen Berkay Sefa Kara Trabzonspor'dan ayrıldı. Sezonu kiralık olarak GMG Kastamonu’da geride bırakan ve 25 maçta iki gol ve dört asistle oynayan Kara, Hekimoğlu Trabzon FK ile görüşme hâlinde.