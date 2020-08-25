Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa başta olmak üzere dünya Bayern Münih’e çok büyük saygı duyuyor. Nasıl duymasın? Düşünün Avrupa futbolunun kulüpler bazındaki 1 numaralı organizasyonunda 11 maç üst üste kazanıyorsunuz ve kupaya uzanıyorsunuz. Finalde Neymar’lı PSG’yi 1-0 ile geçen Almanlar başarılarının tesadüf olmadığını aldıkları neticelerle gösterdi. Fransız takımlarına karşı ikinci finalini de kazanan Alman ekibi, Real Madrid (13) ve Milan'ın (7) ardından Kupa 1'i en çok kazanan takımlar listesinde üçüncü sırayı Liverpool ile (6 kupa) paylaştı.

> Neymar’a teselli

Kariyerinde ilk Avrupa kupasını alan B. Münih’in hocası Hansi Flick “Eğer maçın ikinci yarısına bakarsak adil bir şekilde kazandık” dedi. Bayernli Philippe Coutinho maç sonu ağlayan Neymar’la arasında geçen konuşmayı “Neymar'a çok büyük bir futbolcu olduğunu, çok iyi bir sezon geçirdiğini ve bu kupa için daha çok mücadele edeceğini söyledim” diye açıkladı. B. Münih’in Kanadalı ismi Alphonso Davies de “Kanadalı birinin Şampiyonlar Ligi'ni kazanabileceğini birisi söylese inanmazdım” dedi.

OLAYLAR ÇIKTI

16 polis yaralı 148 gözaltı

∂ Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih'e 1-0 kaybeden Paris Saint-Germain'de (PSG) taraftarlar, maç sonrasında polisle çatıştı. Fransa'nın başkenti Paris'teki Parc des Princes Stadı ve etrafında toplanan sosyal mesafeye uymayan taraftarlar bazı araçları ateşe verilirken, mağazaların camları kırıldı. 16 polis yaralandı, 148 kişi gözaltına alındı. 12 dükkan ile 15 araç zarar gördü.