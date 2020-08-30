Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’ın transfer planları son hâlini aldı. Arda Turan, Oğulcan Çağlayan, Emre Kılınç, Omar Elabdellaoui, Fatih Öztürk ve Kerem Aktürkoğlu’nu hızlı bir şekilde renklerine katan, daha sonra ise sessizliğe bürünen sarı-kırmızılıların bundan sonraki adımları net. Geçen sezonu kiralık olarak geçiren Seri ve Lemina’nın sözleşmelerinin bitmesinden sonra oluşan boşluğa Aslan iki takviye yapma kararı aldı. Ayrıca yönetim ve teknik heyetin geçtiğimiz gün yaptığı görüşmeler sonrası, bir de forvet oyuncusu alınması konusunda anlaşıldı. Galatasaray yönetimi acilen maddi kaynak oluşturmak için düğmeye bastı. “Gücümüz sizsiniz’’ kampanyası başlatıldığını açıklayan Başkan Mustafa Cengiz taraftara seslenerek transferler için destek istemişti.

> Halil için girişim

Ayrıca kombine ve loca satışına da yarın başlanacak. Beklenti beş milyon avro civarında. Ve buradan gelecek para transfere gidecek. Diğer taraftan da Babel-Belhanda ikilisi ile en uygun zeminde yolların ayrılması için yoğun çaba sürüyor. İki yıldızdan kendilerine gelen teklifleri kabul etmeleri tekrardan istendi. Şayet inatlarından vazgeçerlerse Aslan rahat bir nefes alacak. Orta saha adaylarından biri ise yerli pazarından Göztepe forması giyen Halil Akbunar oldu. Yirmi altı yaşındaki oyuncu için Cimbom İzmir ekibi ile temasa geçip ilk etapta takas teklif edecek. Yabancı olarak ise Jakup Moder ve İsmaila Coulibaly var. Forvete ise Falcao, Diagne ikilisinin yanında yer alacak, genç ve potansiyelli olan bir isim düşünülüyor.

LUYINDAMA:

Galatasaray benim ailem

∂ Galatasaray’ın ‘Patron’ lakaplı oyuncusu Luyindama geçtiğimiz sene şanssız bir sakatlık yaşamayı ve ligin ikinci yarısında forma giyememişti. Yirmi altı yaşındaki yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla sarı-kırmızılı taraftarları mest etti. Kongolu stoper taraftarların sorduğu ‘Galatasaray senin için ne ifade ediyor?’ sorusuna “Benim ailem” cevabını verirken, “Çalıştığın en iyi hoca” sorusuna da “Fatih Terim” dedi. Luyindama “Fenerbahçe mi Beşiktaş mı?” sorusuna ise “’Tabii ki Galatasaray”’ cevabını verdi.

Dayanıklılık çalışması

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına Florya Metin Oktay Tesislerinde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde devam etti. Isınma hareketleriyle başlayan çalışma dar alanda pas organizasyonları ve dayanıklılığa yönelik çalışmalarla tamamlandı.

Kaptan Arda’nın 66 mutluluğu

∂ Geçtiğimiz sezonun devre arasından beri Galatasaray’a dönme için her yolu deneyen Arda Turan en sonunda evinde olmanın mutluluğunu yaşamıştı. “Sarı-kırmızılı forma altında eski Arda’yı göstermek istiyorum” diyen 33 yaşındaki yıldız bu yüzden de eski forması olan 66 numarayı tercih edeceği konuşuluyordu. Galatasaray’ın geçtiğimiz gün İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçında eski forma numarası ile sahaya çıkan Arda Turan ayrıca kaptanlık pazubendini de koluna takmanın mutluluğunu yaşadı.