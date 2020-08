Türkiye Gazetesi

İstanbul Veliefendi Hipodromu dün târihi günlerinden birini yaşadı. Türk at yarışlarının derbisi olarak kabul edilen Gazi Koşusu’nun 94’üncüsü gerçekleşti. Pandemi sebebiyle seyirciden yoksun koşuya 1’i dişi olmak üzere toplam 15 safkan katıldı. Koşuyu 2.30.18’lik derecesiyle jokey Ahmet Çelik’in bindiği Call To Victory kazandı. Ayşegül Kurtel'in sahibi ve yetiştiricisi olduğu, antrenörlüğünü ise Orkun Özelcanat'ın üstlendiği 3 yaşlı doru erkek tayın sahibi; birincilik ikramiyesi, kayıt tutarları, taksit ücretleri, at sahibi ve yetiştiricilik primleri ile birlikte toplam 2.958.375 TL ödülün sahibi oldu. Üst üste 5 Gazi Koşusu’nu kazanan Ahmet Çelik rekorunu bir adım daha geliştirdi. Yılın derbisinde ikincilik jokeyi Gökhan Kocakaya’yla Lord Of Game isimli safkanın olurken, Kingsman jokeyi Hışman Çizik’le üçüncü, Coach jokeyi Ayhan Kurşun’la dördüncü, Vernazza ise jokeyi Halis Karataş ile beşinci oldu.



AHMET ÇELİK:

Yenilgi yüzü görmedik

Gazi Koşusu’nda 5 yarışlık üst üste kazanma rekorunu 6’ya çıkaran jokey Ahmet Çelik “Çok mutluyum. Call To Victory ile yenilgi görmedik. Onunla düzlüğü gördüğümüzde her atı geçebileceğime inanıyorum. En rahat yarışlarımdan biriydi” diye konuştu.