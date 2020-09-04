Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup'ta 6 Eylül Pazar günü deplasmanda Sırbistan'la ile oynayacağı maçı Belarus Futbol Federasyonu'ndan Aleksei Kulbakov yönetecek. Kulbakov'un yardımcılıklarını Dmitri Zhuk ve Oleg Maslyanko yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Viktor Shimusik olacak.