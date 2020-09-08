Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Uluslar Ligi’nde Macaristan’a 1-0 yenilip, Sırbistan ile deplasmanda 0-0 berabere kalan millî takım eleştiri oklarının hedefi hâline gelmişti. Teknik direktör Şenol Güneş, bu tip maçların genç oyuncuları görmek için iyi bir fırsat olduğunu söylerken “Uluslar Ligi maçları hazırlık maçlarının yerine getirilen bir uygulama. Bu oyuncuları bu tip maçlarda görmeyip, nerede göreceğiz. Kötü durumda değiliz. Özellikle Sırbistan maçında gayet iyi oynadık. Tek eksiğimiz goldü. İki maça iki farklı kadro çıkardık. Avrupa Şampiyonası’na en ideal kadro ile gitmek için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Şu an için millî takımın ideal bir on biri olmadığını söyleyen Şenol Hoca “Ekimdeki maçlar daha farklı olacak” ifadelerini kullandı.

CENGİZ, UMUTLU

Günden güne iyi olacağız

Millî takımın yıldız oyuncularından Cengiz Ünder, uzun bir aradan sonra millî takımda bir araya geldiklerini söylerken “Birçok yerde lig başlamadı. Henüz hazır değiliz. Ama günden güne daha iyi olacağız. Biz iyi bir takımız” ifadelerini kullandı.