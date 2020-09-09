Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda son iki yarışta podyumda yer alan Bahattin Sofuoğlu, ailenin üçüncü kuşağı olarak Sinan ve Kenan Sofuoğlu'ndan sonra uluslararası pistlerde boy gösteriyor. Hafta sonu İspanya'nın MotorLand Aragon Pisti'nde gerçekleştirilen Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden 17 yaşındaki millî motosikletçi, İspanya'da ikinci sırada tamamladığı dördüncü etap ilk yarışını kazanan Rodriguez Nunez'in diskalifiye edilmesiyle birinciliğe yükseldi.

Genç motosikletçiye doğduğunda Kenan Sofuoğlu'nun 2002'de trafik kazasında hayatını kaybeden ağabeyi Bahattin’in adı verildi. Bahattin Sofuoğlu, Sinan ve Kenan'a motosiklet sporlarına tutku aşılayan isimlerin başında geliyor. Moto GP’ye katılan ilk Türk motosikletçi olarak kayıtlara geçen Sinan da 9 Mayıs 2008'de pistte antrenman sırasında düşerek ağır yaralandı ve hastanede hayatını kaybetti. Dünyaca ünlü motosikletçimiz Kenan Sofuoğlu, genç Bahattin’in ileride büyük başarılar elde edeceğini söyledi.

Kaptan ondan ümitli

AK Parti Sakarya Milletvekili ve eski Dünya Supersport şampiyonu Kenan Sofuoğlu "Bahattin, benim kuzenim. Rahmetli ağabeyimin adı verildi. Küçük yaştan beri yetiştiriyorum. Her geçen gün daha iyi olacak" dedi.