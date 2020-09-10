Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Vedat Muriç’in yerine golcü arayan Fenerbahçe’de gündeme gelen son isim Brezilyalı yıldız Joelinton oldu. İngiliz basını Premier Lig takımlarından Newcastle United’ın formasını giyen 24 yaşındaki oyuncunun sarı-lacivertli takımın radarında olduğunu ifade ederken Ada’daki ilk sezonundan bekleneni veremeyen oyuncunun da Türkiye’de oynamaya sıcak bakabileceği kaydedildi. Geçtiğimiz sezon 44 milyon avro karşılığında Hoffenheim’dan Newcastle’a transfer olan Joelinton ligdeki 38 maçın tamamında forma giyerken sadece bir golde kaldı. 1,90’lık boyu ve kafa toplarındaki hâkimiyetiyle dikkat çeken Joelinton’un Muriç’in yokluğunu giderebileceğini düşünen sarı-lacivertlilerin transfer için harekete geçtiği öğrenildi.

> Son aday Cisse

Nikola Kalinic iddialarını yalanlayan, Eran Zahavi’yi ise beklemeye alan Fenerbahçeli yönetiminin menajerlerden gelen önerileri masaya yatırdığı ve bir değil iki golcü almayı planladığı ifade edildi. Erol Bulut’un Alanyaspor’da birlikte çalıştığı Papiss Cisse ile de temas kuran sarı-lacivertlilerin geçtiğimiz sezon 22 gol atan golcü futbolcunun rotasyon için iyi bir alternatif olabileceğini düşündüğü öğrenildi. Henüz hiçbir takımla anlaşmayan ve gelen teklifleri değerlendirme aşamasında olan Cisse’nin de İstanbul’da oynamaya ve yeniden Erol Bulut ile çalışmaya sıcak baktığı öğrenilirken, Fenerbahçe yönetiminden haber beklediği kaydedildi.

Fener harıl harıl

Sezon açılışını Ç. Rizespor ile yapacak olan Fenerbahçe, çalışmalarını sürdürüyor. Teknik direktör Erol Bulut nezaretinde çalışan sarı-lacivertliler ısınma hareketleriyle başlayan idmanı taktik maçıyla tamamladı.

GENOA İSTİYOR

Zajc Çizme yolunda

∂ Fenerbahçe’nin beklenen katkıyı alamadığı Miha Zajc’ın yeniden İtalya’ya dönüş hazırlığında olduğu öğrenildi. Sloven futbolcuyla büyük oranda anlaşan Genoa’nın Fenerbahçe’ye kiralama teklifi yapacağı, Fenerbahçe’nin ise oyuncuyu 3,5 milyon avroya satmak istediği ifade edildi.

Ramazan yuvaya

Sağ beke Gökhan Gönül’ü transfer eden Fenerbahçe, bu oyuncuya alternatif olacak ikinci bir isim için çalışmalarını sürdürüyor. Fenerbahçe altyapısında yetişen ve son olarak Karagümrük’te harika bir sezon geçiren Ramazan Civelek’in Dirar’ın yerine kadroya katılması planlanıyor.

GENÇLER İÇİN

Rezerv takım kurulacak

∂ Fenerbahçe TFF’nin bu sezondan itibaren hayata geçireceği Rezerv Lig’e katılma kararı aldı. Genç futbolcularının birçoğunu bu ligde değerlendirmek isteyen sarı-lacivertliler böylece hem genç futbolcuların gelişimini sağlayacak hem de yedek oyuncularını hazır tutacak.

Elveda Muriç

F.Bahçe, Vedat Muriç'in Lazio'ya transferini KAP'a bildirdi. İtalyan ekibi, Kosovalı yıldızın transferi için Fenerbahçe'ye 17,5 milyon avro+bonuslar şeklinde, toplamda 20 milyon 350 bin avro ödeyecek. Yapılan anlaşmanın bonuslarında, Lazio'nun 5 yıl içinde Şampiyonlar Ligi'ne katılması halinde 1 milyon avro, grup aşamasına kalması halinde de 1 milyon avro şeklinde ücretlendirme yer alıyor. F.Bahçe geçen sezon başında Çaykur Rizespor'dan futbolcuyu 3,5 milyon avro bonservisle transfer etmişti. Karadeniz ekibi de bonservis gelirinden yüzde 15 pay alacak ve bu tutar Fenerbahçe tarafından ödenecek.