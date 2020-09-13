Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'deki ilk maçına bugün sahasında Kasımpaşa ile çıkacak olan Hes Kablo Kayserispor, forvet futbolcusu transfer etti. Hes Kablo Kayserispor, Fransa Ligue 1 takımlarından Angers forması giyen Wilfried Kanga ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

22 yaşındaki forvet futbolcusu Wilfried Kanga, bugün sabah saatlerinde Kayseri’ye geldi. Sağlık kontrolünden geçen Kanga, sarı-kırmızılı takımda 3 yıllık sözleşme imzaladı. Hes Kablo Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, "Büyük Kayserispor taraftarını coşturmak için PSG alt yapısında yetişti. Ligue 1 ekiplerinden Angers ile ilk 2 haftada ilk 11 oynadı. Forvetimiz henüz 22 yaşında. Hırslı, 90 dakika mücadele edecek yapıda. Çiğ et yemiyor yalnız" cümleleri ile transferi duyurdu.