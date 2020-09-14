TFF 1. Lig’de mücadele eden Bursaspor, sezonun ilk maçında Adana Demirspor’a 3-1 mağlup oldu. Geçen sezonun son maçında Adana ekibiyle Play-Off oynayan yeşil-beyazlı takım sahadan 4-1 yenik ayrılmış ve Süper Lig hayallerini bu sezona ertelemişti.
Bursaspor, Play-Off mücadelesi verdiği takımdan birçok futbolcuyla yollarını ayırırken, transfer yasağı sebebiyle de kadrosunu güçlendirememişti. Hiçbir yabancı futbolcusu olmayan ve genç ağırlıklı kadro ile dünkü maça çıkan yeşil beyazlı takımın, rakamsal anlamda daha iyi performans ortaya koyduğu gözleniyor.
Topla oynama
Play-Off maçı: yüzde 44
1. hafta maçı: yüzde 52
Toplam şut
Play-Off maçı: 12/7
1. hafta maçı: 14/4
Başarılı pas
Play-Off maçı: 234
1. hafta maçı: 348
Pas yüzdesi
Play-Off maçı: 76
1. hafta maçı: 79
Kornerler
Play-Off maçı: 6
1. hafta maçı: 8