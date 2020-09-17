Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Teknik Direktörü Eddie Newton, dün düzenlediği basın toplantısında takımın durumunu ve transfer konularını masaya yatırdı. "Kadromuz yeterli değil. Ama takviye için yönetimimiz ve başkanımız gece gündüz çalışıyorlar" diyen Newton "İster Liverpool, isterse Chelsea olsun büyük oyuncuları kaybetmek canınızı yakar. Ancak biz oyucularımızın burada oynama istediğini önemsiyoruz, kafası burada değilse başka biriyle devam etmek daha doğru" ifadelerini kullandı.

Sakatlıklar normal

Sörloth'un alternatifi olarak alınan Afobe'ye güvendiğini söyleyen Eddie Newton "Afobe'yi tanıyorum. Bu ligde iş yapabilecek yetenekte. Ekuban, Abdülkadir Ömür gibi oyunları oyuna katabilecek bir oyuncu" açıklamasında bulundu. Takımda üst üste yaşanan sakatlıklara da değinen İngiliz çalıştırıcı "Sakatlıklarla ilgili takımın bir çalışanını suçlamak mümkün değil. Sezon öncesi kampında bu tarz sakatlıklar normal. Oyunculara yükleme yaptığınızda sakatlıklar yaşanabiliyor" dedi.

SAKATLIKLAR ÜST ÜSTE

Trabzonspor revire döndü

Trabzonspor'da Trondsen, Ekuban ve Kamil Ahmet'in sakatlıklarına şimdi de Abdülkadir Ömür de eklendi. Trabzonspor'un dün gerçekleştiren antrenmanında sol dizinde ağrı hisseden genç oyuncu yer almadı.

Ahmet Ağaoğlu: Sörloth'un 48 saati var!

Gündemdeki isim Sörloth konusunda konuşan Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Kalmasında ısrar ettik ama o da gitmekte ısrarcıydı. Leipzig'i istiyor. İki kulüp daha onu istiyor. Biraz karışık bir iş. Dört tarafın da mutabakatı ile çözülecek bir durum. Trabzonspor ile Crystal Palace'ın anlaşması lazım önce. Önümüzdeki 48 saat içinde çözülürse çözülür. Çözülmezse ondan sonraki sürece bakacağız. Oyuncu zaten şu an bizim kiralık oyuncumuz" dedi.

YENİ ANLAŞMADA HEDEF

15 milyon avro gelir bekliyorlar!

Trabzonspor, spor borsası anlaşmasından beş yılda 15 milyon avro gelir bekliyor. Kulüp Genel Müdürü Sinan Zengin “Beş yılda arzların tamamını gerçekleştirip 15 milyon avro gibi bir Token satışı geliri hedefledik” dedi.