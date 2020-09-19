Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sezonun ilk deplasmanına Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında çıkacak olan Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Erzurum Büyükşehir Belediye Yüksek İrtifa Merkezi'nde yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından top kampa, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlı takım, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.

Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Sivasspor yarın saat 13.30'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakada hakem Serkan Tokat görev yapacak.