Yeni sezonun ilk deplasmanına Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında çıkacak olan Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Erzurum Büyükşehir Belediye Yüksek İrtifa Merkezi'nde yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından top kampa, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.
Kırmızı-beyazlı takım, antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başladı.
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Sivasspor yarın saat 13.30'da Kazım Karabekir Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Müsabakada hakem Serkan Tokat görev yapacak.
Sivasspor, Erzurum maçına hazır
19.09.2020 - 13:14 | Son Güncelleme: 19.09.2020 - 13:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig'in 2. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurumspor’a konuk olacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamladı.
Yeni sezonun ilk deplasmanına Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında çıkacak olan Sivasspor, bu mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde Erzurum Büyükşehir Belediye Yüksek İrtifa Merkezi'nde yapılan antrenman ısınma ve açma germe hareketleriyle başladı. Ardından top kampa, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.
Etiketler : Sivasspor,Erzurum,maç,
732989 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/732989.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GÖZTEPE A.Ş.
2
1
1
0
4
4
02
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
1
1
0
0
3
3
03
BEŞİKTAŞ A.Ş.
1
1
0
0
2
3
04
GALATASARAY A.Ş.
1
1
0
0
2
3
05
ATAKAŞ HATAYSPOR
1
1
0
0
2
3
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
1
1
0
0
2
3
07
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
1
1
0
0
2
3
08
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
1
1
0
0
1
3
09
FENERBAHÇE A.Ş.
1
1
0
0
1
3
10
HES KABLO KAYSERİSPOR
1
1
0
0
1
3
11
YENİ MALATYASPOR
2
0
1
1
-3
1
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
0
0
0
0
0
0
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
1
0
0
1
-1
0
14
MKE ANKARAGÜCÜ
1
0
0
1
-1
0
15
KASIMPAŞA A.Ş.
1
0
0
1
-1
0
16
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
1
0
0
1
-2
0
17
TRABZONSPOR A.Ş.
1
0
0
1
-2
0
18
DEMİR GRUP SİVASSPOR
1
0
0
1
-2
0
19
GENÇLERBİRLİĞİ
1
0
0
1
-2
0
20
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
1
0
0
1
-2
0
21
YUKATEL DENİZLİSPOR
1
0
0
1
-4
0
Süper Lig Fikstür
2.Hafta Maçları
18.09.2020 20:00
Yeni Malatyaspor 1 - 1 Göztepe
19.09.2020 13:30
Gençlerbirliği - Konyaspor
19.09.2020 16:00
Denizlispor - Trabzonspor
19.09.2020 19:00
Beşiktaş - Fraport-tav Antalyaspor
19.09.2020 19:00
Alanyaspor - Hes Kablo Kayserispor
20.09.2020 13:30
Erzurumspor - Sivasspor
20.09.2020 16:00
Kasimpaşa - Rizespor
20.09.2020 19:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. - Karagümrük
20.09.2020 19:00
Başakşehir - Galatasaray
21.09.2020 20:00
Fenerbahçe - Atakaş Hatayspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ADANASPOR A.Ş.
2
1
1
0
1
4
02
ADANA DEMİRSPOR
1
1
0
0
2
3
03
BALIKESİRSPOR
1
1
0
0
2
3
04
ALTINORDU
1
1
0
0
2
3
05
ÜMRANİYESPOR
1
1
0
0
1
3
06
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
1
1
0
0
1
3
07
ANKARASPOR
1
1
0
0
1
3
08
AKHİSARSPOR
1
0
1
0
0
1
09
ALTAY
1
0
1
0
0
1
10
TUZLASPOR A.Ş.
1
0
1
0
0
1
11
YILPORT SAMSUNSPOR
1
0
1
0
0
1
12
ESKİŞEHİRSPOR
2
0
1
1
-1
1
13
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
1
0
0
1
-1
0
14
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
1
0
0
1
-1
0
15
İSTANBULSPOR A.Ş.
1
0
0
1
-1
0
16
BURSASPOR
1
0
0
1
-2
0
17
GİRESUNSPOR
1
0
0
1
-2
0
18
MENEMEN SPOR
1
0
0
1
-2
0
PTT 1. Lig Fikstür
2.Hafta Maçları
18.09.2020 19:00
Eskişehirspor 0 - 0 Adanaspor
19.09.2020 14:00
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Akhisarspor
19.09.2020 14:00
Tuzlaspor A.ş. - Balikesirspor
19.09.2020 19:00
Altinordu - Bursaspor
20.09.2020 14:00
Ankara Keçiörengücü - Ankaraspor
20.09.2020 16:30
Istanbulspor - Altay
20.09.2020 19:00
Giresunspor - Menemen Spor
21.09.2020 19:00
Adana Demirspor - Beypiliç Boluspor
21.09.2020 19:00
Yilport Samsunspor - ümraniyespor