Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. EMİN ULUÇ

Flaş transferlerin ardından sezona fırtına gibi girmesi beklenen Fenerbahçe ilk iki haftada 4 puanda kalırken sergilenen futbol da tat vermedi. Özellikle, G.Saray derbisi öncesi Kadıköy’de alınan Hatay beraberliği ağır eleştirileri de beraberinde getirdi. Maçın son 22 dakikasını 10, son 15 dakikasını dokuz kişi oynayan Hatay’a gol atamayan, hatta pozisyon üretmekte bile zorlanan sarı-lacivertlilerde hem oyuncular hem de teknik direktör Erol Bulut tepki topladı.

Derbiye yetişmiyor

Vedat Muriç’in yerini doldurmak adına yoğun mesai harcayan Fenerbahçe Yönetimi, hem Mbwana Samatta hem de Ze Luis ile prensip anlaşmasına vardı. Sarı-lacivertliler, kısa bir süre içinde iki golcüden birisiyle sözleşme imzalayacak. Ancak Erol Bulut, derbiye eldeki oyuncularla çıkmak zorunda. Genç teknik adamı sıkıntıya sokan ise mevcut isimlerin formsuzluğu. Hazırlık döneminin parlayan yıldızı Mame Thiam resmî maçlarda bu performansın çok altında kaldı.

Favori Thiam

Enner Valencia, henüz fiziki manada hazır değil. Miha Frey ise normal şartlarda Erol Bulut’un kadroda düşünmediği bir isim. Ancak Bulut, bu üç isimden birisini seçmek zorunda. Favori durumdaki oyuncu Thiam. Valencia ile Frey’i yedek soyundurmayı planlayan Erol Hoca, Thiam’ı en uca çekip kanat tercihlerini değiştirmeye hazırlanıyor. Nihai kararını son idmanda verecek olsa da Thiam, Bulut’un bir numarası konumunda. Ancak derbi öncesi formda bir golcü olmadığı da aşikâr.

Sosa dümene geçiyor: Fedakârlık zamanı

Fiziki eksikliklerini gideren Jose Sosa, Galatasaray karşısında Fenerbahçe’ye liderlik edecek. Teknik direktör Erol Bulut, oyun planını Arjantinli yıldızın üzerine kuracak. Antrenmanlarda Sosa’yla özel olarak ilgilenen Erol Hoca, diğer oyunculara pas merkezinin tangocu olacağı uyarısını yaptı. Bu arada ayak parmağında kırık olan Sosa’nın derbiye antrenmanlarda olduğu gibi özel bandaj ve iğneyle çıkacağı öğrenildi.

LİSANS SEVİNCİ: Sangare kadroda

Fenerbahçe’nin Antalya’dan transferi Nazım Sangare, derbi kadrosunda yer alacak. Sarı-lacivertliler, millîi oyuncunun lisansı için TFF’ye başvuruda bulundu. Nazım, Fenerbahçe, kariyerine Galatasaray başlayacak.

KANADA İKİ ADAY: Martins iddiası

Kanat arayışını sürdüren Fenerbahçe, Diego Perotti’den uzaklaşırken, Samuel Kalu’nun ardından Fabio Martins’i gündemine aldı. Kalu için Bordeaux’tan cevap beklenirken, 27 yaşındaki Martins için Braga’nın kapısı çalındı.