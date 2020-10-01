Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor: "Şirketimiz ile profesyonel futbolcu Guilherme arasındaki 30.01.2020 başlangıç ve 31.05.2021 bitiş tarihli profesyonel futbolcu sözleşmesi, karşılıklı olarak feshedilmiştir"