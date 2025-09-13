Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Uğurcan Çakır acı gerçeği açıkladı: Benim için buruk bir galibiyet

Uğurcan Çakır acı gerçeği açıkladı: Benim için buruk bir galibiyet

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Uğurcan Çakır acı gerçeği açıkladı: Benim için buruk bir galibiyet
Uğurcan Çakır, Galatasaray, Eyüpspor, Trendyol Süper Lig, Transfer, Muslera, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Eyüpspor'u 2-0 mağlup eden Galatasaray'da milli file bekçisi Uğurcan Çakır, mücadelenin ardından değerlendirmeler yapt

Galatasaray'ın rekor bonservis bedeliyle Trabzonspor'dan kadrosuna kattığı milli kaleci Uğurcan Çakır, Eyüpspor galibiyetinin ardından açıklamalar yaptı.

"BURADA BENİ ÇOK İYİ KARŞILADILAR"

Galatasaray'da çok iyi karşılandığını ifade eden Uğurcan Çakır, "Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Transferim gerçekleşti, bugün ilk 11'de oynadım. Yeni bir takım ve heyecan benim için. İlk maçlar zor olur. Adaptasyon zor oluyor. Bugün buradan gol yemeden ayrılmak önemliydi hem benim hem de takım için. Burada beni çok iyi karşıladılar. Onlara teşekkür ediyorum. Burada olduğum için mutluyum. Galatasaray için elimden geleni yapmaya çalışacağım." dedi.

"MUSLERA'YI İZLEYEREK ÇOK ŞEYİMİ GELİŞTİRDİM" 

Muslera'yı izleyerek kaleciliğini geliştirdiğini söyleyen Çakır, "Muslera, Galatasaray'da çok büyük başarılara imza attı. Türk futboluna, kaleciliğine çok büyük katkı sundu. Onu izleyerek çok şeyimi geliştirdim. Kendime ondan bir şeyler kattım. Çok özel bir kaleci. 14 yıl önce burada ilk maçına çıkmış, güzel bir tesadüf. İnşallah ben de aynı başarıları yaşayabilirim." diye konuştu.

"BENİM İÇİN BURUK BİR GALİBİYET"

Aslında bu galibiyet benim için biraz buruk. 2 gün önce Urfa'da kuzenim vefat etti. Bütün aileme sabırlar diliyorum. O da bir Galatasaraylı'ydı ve buraya geldiğim için mutlu olmuştu. Ama 2 gün önce acı bir şekilde kaybettik. Bütün ailenin başı sağ olsun.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Galatasaray'da İlkay Gündoğan'dan transfer itirafıÜlke tarihinin en büyük protestosu! Londra'da yüz binler sokağa indi, polisle çatışma yaşandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Galatasaray'da Okan Buruk, Victor Osimhen'in sakatlığı hakkında konuştu: Dev maçta oynayacak mı? - SporBuruk, Osimhen'in sakatlığı hakkında konuştuGalatasaray'da İlkay Gündoğan'dan transfer itirafı - SporGalatasaray'da İlkay Gündoğan'dan transfer itirafıArda Güler attı, Real Madrid galibiyete uzandı: Milli yıldızı çileden çıkaran hareket - SporArda Güler attı, Real Madrid galibiyete uzandıCanlı: Beşiktaş - Başakşehir - SporCanlı: Maçta ilk düdük çaldıTHY’den Eurobasket finali için özel sefer! - SporTHY’den Eurobasket finali için özel sefer!Süper Lig'de dikkat çeken protesto - SporSüper Lig'de dikkat çeken protesto
Sonraki Haber Yükleniyor...