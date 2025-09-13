Ahmet Çakar'a "dolandırıcılık" suçlaması! "Beni aldatarak bir yıllık maaşını peşin aldı"

Ahmet Çakar, 22 Ağustos 2025 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sevgili arkadaşlar an itibariyle Btv YouTube kanalından, kanal sahibinin isteği üzerine ayrılmış bulunuyorum, işin kötüsü hakkımı da helal etmiyorum. Sadece Allah’a havale ediyorum’" ifadelerini kullanmıştı.

BTV kanalının sahibi Bişar Özbey, eski hakem ve yorumcusu hakkında suç duyurusunda bulundu.

"PEŞİN ALDIĞI BİR YILLIK MAAŞI İADE ETMEDİ"

Sosyal medyadan paylaşım yapan Bişar Özbey'in açıklaması şöyle:

"31.05.2026 tarihine kadar Ahmet Çakar ile BTV YouTube kanalında haftada 3 program çalışmak üzere anlaşmıştık. Bu anlaşma exclusive (münhasırlık) içermekteydi. Yani Ahmet Çakar ilgili tarihe kadar başkaca bir YouTube kanalında yayın yapmayacaktı.

İlk olarak 8 Ağustos 2025 tarihinde bilgimiz olmadan A Spor YouTube kanalında bir programa başladı. Kendisine sorduğumuzda ise 'Sen kim oluyorsun, sana mı soracağım?" gibi bir üslup ile dönüş yaptı.

Ardından Neospor isimli YouTube kanalında haftada bir çalışması için kanal sahibi Tolga Kabataş tarafından arandım. Kendisine 'Ahmet Çakar ile ufak pürüzlerimiz var, çözersek olabilir' şeklinde bilgi verdim. Ancak yine onayımız olmadan bu defa da Neospor kanalında program yapmaya başladı. Ahmet Çakar’a bu durumu sorduğumda yine benzer bir cevap alınca ise kendisiyle bu şartlarda çalışamayacağımızı ve almış olduğu 'bir yıllık peşin maaşı' iade etmesini söyledim. Kendisi ise parayı iade etmeyeceğini ve mafyamatik bir üslupla bildiğimi eksiksiz yapmamı söyledi.

Aradan geçen 20 günde çok fazla ortak arkadaşımızı araya soksam da kendisiyle doğrudan iletişim sağlayamadım. 20 gün sonra bugün oturduğumuzda ise 'Tayyip Erdoğan ararsa paranı veririm' gibi içeriğini anlamakta güçlük çektiğim, alaycı bir cevap aldım.

Geldiğimiz noktada görüyorum ki aslında hem Aspor YouTube kanalıyla hem de Neospor ile zaten devam eden bir yayın planlaması olduğu halde beni aldatarak bir yıllık maaşını peşin almış.

Kendisi hakkında 'hem dolandırıcılık'tan, hem 'hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanmak'tan suç duyurusu yapıp ayrıca maddi tazminat davası açacağımı kamuoyuna saygıyla bildiririm."